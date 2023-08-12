Siemens新推「知識洗」洗碗機 備AI清洗功能 置業家居 2023/08/12 分享： 分享： 德國品牌Siemens的全新家電旗艦店近日正式開幕，新舖選址銅鑼灣，佔地約3,200平方呎，展示品牌旗下所有最齊全及最新的家電產品，包括最新的「知識洗」洗碗機、衣物護理和冷藏系列等，滿足現代家庭各方面 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Epson家用投影機 環保兼慳錢 今日 Epson家用投影機 環保兼慳錢 台灣黑科技品牌Future Lab香港限定店開幕 全新塵洗機及磁吸電源卡登場 2023/07/08 台灣黑科技品牌Future Lab香港限定店開幕 全新塵洗機及磁吸電源卡登場 De'Longhi咖啡機首設冷熱奶泡技術 5分鐘炮製冷萃咖啡 2023/07/08 De'Longhi咖啡機首設冷熱奶泡技術 5分鐘炮製冷萃咖啡 QUICO迷你暖敷按摩槍 支援靜音操作 2023/06/17 QUICO迷你暖敷按摩槍 支援靜音操作 惠而浦全黑廚電 古天樂任代言人 2023/06/17 惠而浦全黑廚電 古天樂任代言人 消費資訊 家電