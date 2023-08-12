Siemens新推「知識洗」洗碗機 備AI清洗功能

德國品牌Siemens的全新家電旗艦店近日正式開幕，新舖選址銅鑼灣，佔地約3,200平方呎，展示品牌旗下所有最齊全及最新的家電產品，包括最新的「知識洗」洗碗機、衣物護理和冷藏系列等，滿足現代家庭各方面

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