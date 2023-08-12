德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業 副刊版 2023/08/12 分享： 分享： 旅遊業復蘇，不少酒店亦大展拳腳，瑰麗酒店終於在德國慕尼黑開設首間酒店-Rosewood Munich，是品牌全球第32間酒店，和歐洲第7間酒店。 坐落於巴伐利亞的中心地帶，位處Kardinal- ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情 2023/07/12 日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情 台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴 2023/07/11 台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴 大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典 2023/07/10 大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典 澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場 2023/07/08 澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 2023/07/04 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 銀行