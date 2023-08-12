德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業

旅遊業復蘇，不少酒店亦大展拳腳，瑰麗酒店終於在德國慕尼黑開設首間酒店-Rosewood Munich，是品牌全球第32間酒店，和歐洲第7間酒店。

坐落於巴伐利亞的中心地帶，位處Kardinal-

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