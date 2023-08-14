看河北涿州的圖畫倉庫水浸畫面，確實痛心。經營者站在幾萬平方呎、幾個籃球場大的倉庫廢墟，浸了水的書堆積如山，拿上手還是發脹水滴滴的，只能自嘲形容：甚麼叫知識的海洋，這就是了。

之前在北京買書，要找好一點、專一些的，都是去鄰近北大的成府路，當地書店也算是經歷了幾個賣書的轉變大時代。最早是北大、清華周邊小街巷，連同不少打口CD店和盜版DVD店，都成為學生的養份來源。後因整頓，書店就移到大街上。其時，還未流行現在那些較精緻時尚的新派書店空間風格，但着實保留濃濃的讀者氣息。還會用紙仔開票據，拿張廢紙包一下就幾本書帶走，後來才改用簡陋的膠手抽，沒現在那麼講究。

後來賣書社區漸轉移到網上，實體店之外，也有網上店，而大部分沒放出來的書，就存放倉庫。像國家級別的中圖網，擁有以千萬計的書，後來都陸續把倉庫搬到距北京不遠的涿州。

選擇涿州還有歷史原因，主要是近十年，北京要把非首都功能的業務搬走，那些倉庫物流等肯定成為首要遷出的。原本北京聚集了很多出版社及書商，為方便，早年都有倉庫在北京。他們先搬到北京西南面的物流園區，近年則再搬到涿州這書倉園區。

今次有非常多書商的倉庫被水淹，損失幾百噸書之餘，也是幾億元人民幣的書價。個別個體經營的店肯定沒法重開之餘，最慘是多年來搜回來及整理好書目的庫存，甚至絕版書都報廢了，不是重新印就可以。不少店主，包括以前成府路相熟的店，建立熟客門路不是一朝一夕，而是讀者知道他們有龐大的倉庫書目後盾，平時已有各種分類，要找甚麼書都較有把握。水已退了，但他們說，真正的艱難現在才開始。