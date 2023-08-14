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學童減重貼士

副刊版 2023/08/14

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中大醫學院兒科學系與香港兒科基金，去年做的調查顯示，疫情期間，九至十三歲學童的超重比例增加一點八倍，暑假除了是去旅行的熱門季節外，亦是家長帶小童減重的黃金期。Cassie是其中一位趁暑假來減肥的學生，媽媽逢星期六親自帶她過來。

「我很喜歡你上次介紹的朱古力夾心餅！可以再推介多些零食嗎？」Cassie劈頭便問道。

「現在她每天都很期待茶點時間，可吃不同的低脂零食，現在不時將無糖朱古力粉和抹茶粉，加入脫脂奶中，她又肯坐下喝完。煮正餐時，我也用你推介的低脂日式咖喱粟米蓉和白汁，還有炒飯、炒烏冬，盡量煮她喜歡的菜式。現在她少吃了高脂肪的零食，也懂得計算分量。很高興，第一步減少了脂肪的吸收，她已減了八磅。」她媽媽說道。

「家長的支持對小童減肥成功很重要！適量讓孩子放鬆，找些好吃低脂零食，加上美味的正餐配搭，讓她減肥也能樂在其中，效果事半功倍。」我頓了頓，續說：「減磅的第二階段，絕對不建議減少分量，若餐單太少，有機會不夠飽，也可能導致營養攝取不足，影響發育。可先嘗試開始用運動來增加燃燒脂肪，現在放暑假是個好時機去發掘可接受的運動。而阻力運動更能刺激骨骼生長，有助增高，增高有助成年後超重程度減少，例如跑步、踏單車、行山、羽毛球、游泳等。」

「我很怕熱，外面三十多度……」Cassie苦着臉說道。

「你可以嘗試在有空調的室內運動場進行呀，例如跳健康舞、踏健身單車、打羽毛球等。」我建議。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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