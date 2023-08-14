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內地和韓國學生的英文水平

副刊版 2023/08/14

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因為工作關係，每年有幸接觸香港、內地及來自世界各地（如美國、德國、韓國等）的年輕人，這種親身第一手面對面接觸，讓我知道不同地方的這一代是甚麼模樣。依我觀察，近十年內地學生，若是來自頂尖大學（如清華、復旦等）再進修企業傳播的，英語水平相當高，口語流利，文法亦無誤，用英語做簡報完全無難度，且言談間顯露自信。其實，只要在近十年接觸過從內地頂尖大學畢業的新一代，都會有此印象，並非新發現。

這一、兩年，最令我刮目相看的，是韓國的年輕一代，英語水平也大大提升。跟來自不同學系的韓國本科生交談，發現他們的英語非常流利，運用自如，更沒有詞窮的窘態，文法亦相當準確，比前幾代的韓國學生有突破性的躍進。我問他們，為何英語掌握得那麼好？原來，韓國的大學畢業生，近年難以在本國找到工作，尤其並非主修理科的。若在畢業前仍未受聘的大學生，寧願繼續邊讀書邊找工作，因仍可以保留學生身份，否則即變成待業身份，假如待業或失業一年或以上的，能受聘的機會更微。在如此不利的環境下，年輕一代的大學生拼命學好英文，希望可以出國尋覓機遇。有些更學習普通話，希望掌握好兩大語言，增強競爭力。而他們的拼勁和認真，成為他們自強的競爭動力。

回看香港，當內地和韓國的頂尖學生，都流暢地掌握中英兩種語言時，意味着香港年輕一代除了要學好中文外，英文水準也不能退，那才能不致被比下去。若有些人生出一些奇怪講法，指英語學習可放埋一邊，那將會是對香港年輕一代不負責任的說法，而更奇怪的是，這些奇怪人卻又把自己的子女送到外國去。真正為香港下一代好的，應繼續投放資源培養他們成為中英兼擅的人，這無論身處哪裏，都是一種很強的優勢，否則香港下一代將來只會被大比數拋離。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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