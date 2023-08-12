美續渲染「中國威脅論」 嚇退投資者

看到主流媒體（主要是美國的）不斷向人們散播，有關中國大陸處於戰備狀態和準備攻打台灣的錯誤信息，實在令人感到不安。這類報道不但加劇政治局勢緊張，亦無端增加公眾對出現軍事衝突的擔心。但似乎類似這些的新聞內容愈來愈多，連一些關注局勢發展的美國及其他地方的朋友，都聯絡我，表示擔心兩岸爆發戰爭的可能。

散播助長兩岸敵對信息 增緊張

持續增多的不實陳述，目的就是要損害中國。另外，隨着2024年美國總統大選，有意見指，拋出所謂「中國威脅論」會成為候選人和影響美國選民內部派系的一種政治策略。

香港不幸地在這樣的情況下被推到風口浪尖上，商界企業亦因此受到不必要的損害。那些希望打擊中國並從中獲利的既得利益者，不斷發動媒體戰，令投資者為局勢感到擔憂和緊張。我們看到一些投資者無奈地被迫暫時撤離中國或香港，以減輕潛在的衝突和被制裁的風險。

其實，美國對台灣的官方立場，從時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於1978年宣布的《中美建交公報》已表明：「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。」而美國政府承認中國的立場「即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」就如眾多社會議題，有些人未必同意官方立場；縱然有不同言辭和姿態，但官方立場就是官方立場，沒有改變。

覬覦芯片技術 美深化對台關係

前任總統特朗普（Donald Trump）執政期間，美國涉及台灣的言論和行動起了很大轉變。據總部設於紐約的智庫「外交關係協會」說法，美國不顧中國反對、深化與台灣關係，包括向台出售價值超過180億美元的軍事武器。在去年，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台亦加劇了地區緊張局勢。這舉動蓄意激怒中國，也令中央政府增加在台海的軍事活動作應對。

很多人認為，美國對台灣之所以深感興趣，是基於台灣在半導體和芯片領域上的領先地位，而半導體和芯片是科技行業的命脈。這與深度學習和人工智能（Artificial Intelligence，AI）尤其相關。有人估算美國需要約十年時間，才能趕上及達至台灣這方面的能力。

眾所周知，美國曾多次在海外進行干預活動。在民主自由的旗幟下，把西方價值觀強加於其他主權國家，這往往會為意識形態、文化或政治制度不同的國家，提供採取敵對措施或軍事行動的理由，而多年來這造成難以計算的損害。就如我們所知的越戰、美國主導的海灣戰爭、以及對阿富汗或中東其他國家的干預所造成嚴重損害。至於誰能從這些行動中得益？答案顯然易見。

中國聚焦復甦 非處戰爭邊緣

中國一向專注自己國內的事務，尤其希望加快疫情後的復甦步伐，刺激經濟增長。雖然國家已經讓數以億計的人民擺脫貧困，但繼續縮小貧富差距仍然是主要任務。另外，應對自然災害、青年失業、疲弱的房地產市場等，也是經濟復甦及全球經濟繁榮的關鍵。此外，國家也全力以赴應對長遠挑戰，開發可持續發展，已被國際能源機構（International Energy Agency，IEA）認為是在世界的再生能源擴展的先行者。

無論是身處中國內地、港澳特區、又或台灣地區的人都不希望發生衝突；大家都追求安定繁榮、接受教育和安居樂業，更希望為子孫後代創造可持續的未來。我們都明白任何行動若影響一個國家的領土完整性，都有可能會引發全面衝突，不符合人民的利益。

傳媒有責任以客觀、中立、平衡的方式來報道新聞，不應詆毁一個國家或助長敵對態度。我們並不是處於戰爭邊緣，兩岸三地正努力提速經濟增長、聚焦疫後復甦！請運用常識和智慧，不要為虛假或誤導性的報道吶喊助威、甚至成為幫兇。

▲ 美國不斷向人們散播中國大陸處於戰備狀態和準備攻打台灣的錯誤信息，不但加劇政治局勢緊張，亦無端增加公眾對出現軍事衝突的擔心。（新華社資料圖片）