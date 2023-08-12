美續渲染「中國威脅論」 嚇退投資者

下一篇文章
全方位釋勞動力 突破經濟發展樽頸
看到主流媒體（主要是美國的）不斷向人們散播，有關中國大陸處於戰備狀態和準備攻打台灣的錯誤信息，實在令人感到不安。這類報道不但加劇政治局勢緊張，亦無端增加公眾對出現軍事衝突的擔心。但似乎類似這些的新聞內容愈來愈多，連一些關注局勢發展的美國及其他地方的朋友，都聯絡我，表示擔心兩岸爆發戰爭的可能。
散播助長兩岸敵對信息 增緊張
持續增多的不實陳述，目的就是要損害中國。另外，隨着2024年美國總統大選，有意見指，拋出所謂「中國威脅論」會成為候選人和影響美國選民內部派系的一種政治策略。
香港不幸地在這樣的情況下被推到風口浪尖上，商界企業亦因此受到不必要的損害。那些希望打擊中國並從中獲利的既得利益者，不斷發動媒體戰，令投資者為局勢感到擔憂和緊張。我們看到一些投資者無奈地被迫暫時撤離中國或香港，以減輕潛在的衝突和被制裁的風險。
其實，美國對台灣的官方立場，從時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於1978年宣布的《中美建交公報》已表明：「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。」而美國政府承認中國的立場「即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」就如眾多社會議題，有些人未必同意官方立場；縱然有不同言辭和姿態，但官方立場就是官方立場，沒有改變。
覬覦芯片技術 美深化對台關係
前任總統特朗普（Donald Trump）執政期間，美國涉及台灣的言論和行動起了很大轉變。據總部設於紐約的智庫「外交關係協會」說法，美國不顧中國反對、深化與台灣關係，包括向台出售價值超過180億美元的軍事武器。在去年，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台亦加劇了地區緊張局勢。這舉動蓄意激怒中國，也令中央政府增加在台海的軍事活動作應對。
很多人認為，美國對台灣之所以深感興趣，是基於台灣在半導體和芯片領域上的領先地位，而半導體和芯片是科技行業的命脈。這與深度學習和人工智能（Artificial Intelligence，AI）尤其相關。有人估算美國需要約十年時間，才能趕上及達至台灣這方面的能力。
眾所周知，美國曾多次在海外進行干預活動。在民主自由的旗幟下，把西方價值觀強加於其他主權國家，這往往會為意識形態、文化或政治制度不同的國家，提供採取敵對措施或軍事行動的理由，而多年來這造成難以計算的損害。就如我們所知的越戰、美國主導的海灣戰爭、以及對阿富汗或中東其他國家的干預所造成嚴重損害。至於誰能從這些行動中得益？答案顯然易見。
中國聚焦復甦 非處戰爭邊緣
中國一向專注自己國內的事務，尤其希望加快疫情後的復甦步伐，刺激經濟增長。雖然國家已經讓數以億計的人民擺脫貧困，但繼續縮小貧富差距仍然是主要任務。另外，應對自然災害、青年失業、疲弱的房地產市場等，也是經濟復甦及全球經濟繁榮的關鍵。此外，國家也全力以赴應對長遠挑戰，開發可持續發展，已被國際能源機構（International Energy Agency，IEA）認為是在世界的再生能源擴展的先行者。
無論是身處中國內地、港澳特區、又或台灣地區的人都不希望發生衝突；大家都追求安定繁榮、接受教育和安居樂業，更希望為子孫後代創造可持續的未來。我們都明白任何行動若影響一個國家的領土完整性，都有可能會引發全面衝突，不符合人民的利益。
傳媒有責任以客觀、中立、平衡的方式來報道新聞，不應詆毁一個國家或助長敵對態度。我們並不是處於戰爭邊緣，兩岸三地正努力提速經濟增長、聚焦疫後復甦！請運用常識和智慧，不要為虛假或誤導性的報道吶喊助威、甚至成為幫兇。
撰文 : 陳智思 前行政會議召集人
欄名 : 評論