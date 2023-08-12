全方位釋勞動力 突破經濟發展樽頸

疫情過後，本港經濟正處於復甦、復常階段，惟各行各業已深深感受到結構性勞動人口短缺及人口高齡化，為經濟發展帶來的樽頸和阻礙。以航空業為例，人手不足問題令機場運力及物流載力，遠遠未能回復到疫情前水平。筆者期望，政府與各界攜手，想方設法釋放潛在勞動力，從量到質提升本地勞動力。

要對症下藥，就要先找出病因。翻查政府資料，本港勞動人口由3年前的390萬，跌至今年第一季的377萬，筆者認為，數據預視勞動人口將持續減少。

在377萬勞動人口中，有74萬人在1星期內工作少於35小時，11萬人則為失業人士。筆者認為，這些都是本港有待善用的潛在勞動力。至於在274萬非勞動人口當中，40歲以上人士的非勞動人口佔213萬人，女性的非勞動人口則佔了169萬人，可見婦女、中老年人是非常龐大的潛在勞動力。

續支援中老年人婦女就業

筆者認為，隨着國家十四五規劃賦予香港「8大中心」定位，國際創科中心、北部都會區及「新型工業化」發展，將會為香港衍生以倍數計的人力需求。因此筆者認為，政府應從以下幾方面，探討釋放本地潛在勞動力。

首先，筆者認為，政府要繼續着力鼓勵、支援中老年人就業，其中政府要繼續帶頭以合約形式聘用退休公務員。政府一直有計劃支援中老年人就業，例如「中高齡就業計劃」，每年約有3,000人受惠。不過，隨着政府指因計劃成效而取消留任津貼，筆者希望當局研究有否其他「招數」，協助中老年人就業，並鼓勵企業聘請更多中老年人。

第二，女性潛在勞動力不容忽視，筆者認為，政府要多管齊下協助婦女在生育後重投職場，其中政府應帶頭鼓勵婦女、尤其是在職母親「原區就業」。以公務員為例，政府可因應她們的需要，讓她們在本區政府合署、市政大樓等部門工作，配合彈性上班時間，從而照顧其家庭需要。筆者亦建議，政府增強社區託兒服務支援，包括增加託兒服務名額，甚至向家庭提供託兒津貼，鼓勵母親重投職場。

強化培訓 職專教育「做大做強」

第三，強化在職培訓及再培訓同樣關鍵。筆者留意到，早前政府宣布將再培訓課程每月津貼上限增至8,000元，相信可吸引更多就業不足或失業人士入讀。筆者期望，當局繼續研究完善相關措施，例如研究將ERB「特別愛增值」計劃恒常化、為婦女和中老年人較具優勢的行業增撥培訓資源，例如陪月員、會計文員等，讓支援措施更聚焦。

第四，培育本地人才是長遠增加勞動力的關鍵，筆者期望政府繼續將職專教育「做大做強」。筆者一直建議政府設立應用科學大學，包括將THEi升格，推動職專教育地位與傳統學術並駕齊驅，配合重塑和革新IVE形象，增加職專教育對家長和學生的吸引力，助力香港建立創科工業人才庫，並紓緩青年學歷、職業錯配的困境。政府亦應要政府用好職專教育體系，吸納更多非本地學生來港入讀職專課程，讓他們在畢業後直接成為勞動市場的一分子。

總言之，筆者期望政府以具前瞻性、整全的人口人才政策，滿足本港未來發展所需的勞動力。短期應繼續研究為明顯人力短缺的行業，例如酒店、醫療護理業，推出非永久性輸入勞工計劃。長遠要着力提升生育率，扭轉結構性人口老化的劣勢。

▲ 作者認為，政府短期應繼續研究為例如酒店業等明顯人力短缺的行業，推出非永久性輸入勞工計劃。（資料圖片）