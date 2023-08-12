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港宜借鏡內地 立法禁「馬路低頭族」

評論 2023/08/12

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縱然「馬路如虎口」琅琅上口，但在人手一機的年代，「低頭族」過馬路依然無視危險而「機不離手」。為了加強行人過路安全，運輸署去年耗資65萬元在7個行人過路處，試驗安裝新型輔助裝置投射紅燈，以提醒行人不可在「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路，但成效備受質疑。

同樣針對「低頭族」，不少內地省市已立法禁止過馬路時低頭瀏覽電子設備，包括浙江溫州、嘉興、杭州、寧波及福建廈門等地，違者將面臨介乎10至200元人民幣的罰款。

就效果而言，筆者認為處以罰款比投射紅燈更具阻嚇性，更可以喚醒行人的安全意識。

筆者親身到設有紅燈裝置的路口視察，「紅燈」設計在日間因日照問題毫不顯眼，不少行人無視紅燈的存在，未能起警示作用。雖然運輸署表示安裝輔助裝置後，整體行人「衝紅燈」的數字減少約四分之一，認為效果正面，計劃推展至全港，預計2024年底在各區共100個行人過路處黑點安裝。不過，政府至今仍未交代「衝紅燈」及涉及「低頭族」交通意外的前後數字對比，市民無從評估效益。

倡與亂過馬路一視同仁 罰2千

根據2022年交通報告，司機過失是大多數道路交通意外的成因，亦難以引證「衝紅燈」與減少交通意外有直接關係，市民擔心政府斥巨資於全港安裝輔助裝置，卻未能對症下藥。

如果成效不彰，為何要浪費公帑？筆者建議港府可以借鑑內地經驗，將《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33（6）條規定行人必須遵從交通燈指示的行為，增加「行人通過路口或者橫穿道路時，不瀏覽電子設備」的規定，將過馬路玩手機的「低頭族」與亂過馬路者一視同仁，一律罰款2,000元，避免「低頭族」造成的安全隱患。

立法禁止是第一步，要有效打擊違規行為，更重要的是執法。廈門8月1日起實施新例禁止馬路「低頭族」，除了安裝監控鏡頭，更鼓勵市民拍片向當局舉報。至於香港，政府正尋求財委會撥款，選址50個路口推行「實時交通燈號調節系統」，但至2027年才完成，而且基於市民對私隱的考慮，系統並沒有設置攝像機或人臉識別的感測器，無法監察行人過馬路的行為。

釋除私隱疑慮 善用智慧燈柱

缺乏硬件配合，智慧執法淪為空談。原本可以利用2019年展開的「多功能智慧燈柱」試驗計劃，在全港各區分階段安裝400枝附設監察交通的攝影機配合執法，但礙於公眾對於私隱的高度關注及擔憂，近年增設的智慧燈柱，沒有安裝影像分析功能的攝影機，無法利用科技採證違規行為。

筆者理解當局要顧及私隱，但亦要平衡公共安全，否則公共秩序失衡，最終受損的是全港市民的福祉。希望政府做好解說工作，釋除市民對於智慧燈柱的私隱疑慮，善用智慧燈柱達致智慧執法。

作者認為，港府可以借鑑內地經驗，將過馬路玩手機的‘低頭族’與亂過馬路者一視同仁，避免「低頭族」造成的安全隱患。（資料圖片）

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