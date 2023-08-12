美政壇老齡化 恐加劇代際衝突 國際版 2023/08/12 分享： 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）年屆80歲高齡，健康狀況不時受到質疑。適逢81歲的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）近日發言時僵住21秒，又有90歲的民主黨參議員范斯坦（ ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美政壇老齡化僵局難破 政客遲暮拒功成身退 2023/08/11 美政壇老齡化僵局難破 政客遲暮拒功成身退 拆解澤連斯基斡旋策略 反思戰爭 2023/08/05 拆解澤連斯基斡旋策略 反思戰爭 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 2023/08/04 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 以色列司法改革 揭社會早現裂痕 2023/07/29 以色列司法改革 揭社會早現裂痕 以色列社會分裂根深蒂固 釀司法改革危機 2023/07/28 以色列社會分裂根深蒂固 釀司法改革危機 經濟 美國 政治 特朗普 拜登 退休 白宮 總統大選 美國國會 麥康奈爾