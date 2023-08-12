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美政壇老齡化 恐加劇代際衝突

國際版 2023/08/12

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美國總統拜登（Joe Biden）年屆80歲高齡，健康狀況不時受到質疑。適逢81歲的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）近日發言時僵住21秒，又有90歲的民主黨參議員范斯坦（

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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