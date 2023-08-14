亞馬遜上架新書 女作家疑AI偽冒 行政人員版 2023/08/14 分享： 分享： 生成式AI技術衍生偽造等問題，作家Jane Friedman日前發現，亞馬遜出現以她名義出售的新書，惟這些書並非她所寫，推測是用AI偽造；亞馬遜期後下架該些書籍。 Friedman指出，書本標題與她以往 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix推iOS手掣App 用iPhone操控電視遊戲 2023/08/11 Netflix推iOS手掣App 用iPhone操控電視遊戲 自由鳥學生快閃優惠 月費最平68元起 2023/08/10 自由鳥學生快閃優惠 月費最平68元起 WhatsApp新功能 視像通話共享手機畫面 2023/08/10 WhatsApp新功能 視像通話共享手機畫面 ChatGPT回答編程問題 美研究：錯誤率達52% 2023/08/09 ChatGPT回答編程問題 美研究：錯誤率達52% 微軟Bing Chat擴客群 引入Chrome及Safari 2023/08/09 微軟Bing Chat擴客群 引入Chrome及Safari 科研 科技行業 人工智能 商業 Amazon 偽造