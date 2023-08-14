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亞馬遜上架新書 女作家疑AI偽冒

行政人員版 2023/08/14

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生成式AI技術衍生偽造等問題，作家Jane Friedman日前發現，亞馬遜出現以她名義出售的新書，惟這些書並非她所寫，推測是用AI偽造；亞馬遜期後下架該些書籍。

Friedman指出，書本標題與她以往

...

欄名 : 科技新知

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