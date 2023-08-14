  • 28°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 02:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

口蜜腹劍？嘴硬心軟？ 中美俄理還亂

評論 2023/08/14

分享：

分享：

正所謂沒有永遠的朋友或敵人，只有永遠的利益。「兩國交兵，不斬來使。」敵人之間，就算打仗亦講江湖規矩，留條後路無壞。朋友呢？「一人不進廟、二人不看井、三人不抱樹、獨坐莫憑欄。」防人之心不可無，留個心眼就怕萬一。

中俄老友鬼鬼，中美、俄美鬥餐死，這固然都是普遍現象，但是否全部？剪不斷，理還亂，大國過招，別是一般滋味在心頭。

大國過招聚焦利益 沒永遠敵友

中國鄰邦多得很，一不留神就會錯過不少事情。菲律賓近日在南海仁愛礁動作多多，而中國以北一個不怎受注視的國家，也有一些出位舉動，讓人細思極恐。

蒙古國總理奧雲額爾登（L. Oyun-Erdene）8月初訪問美國，見到了美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）等高官。奧雲額爾登還破天荒，成為首位走進五角大樓的蒙古總理。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）形容此會是深化美蒙軍事關係的象徵，還宣布贈送蒙方20輛輕型裝甲車。

奧雲額爾登此行多次宣稱，美國是蒙古「第三鄰國」。雙方簽了「開放天空」民航協議，鋪路增設直航。重頭戲還在稀土，奧雲額爾登表示，與美方討論了開採稀土和關鍵礦物，而合作其實已經展開。

奧雲額爾登6月底曾到北京與中國領導人會面，就在那幾天，美國專責經濟增長、能源和環境國務次卿費爾南德斯（Jose Fernandez）在烏蘭巴托，與蒙方簽署稀土合作備忘錄。剛獲提名代理常務副國務卿、烏克蘭顏色革命期間到基輔廣場向反俄人士派餅的超級鷹派紐蘭（Victoria Nuland），4月亦以政治事務國務次卿身份去了蒙古。

俄留後路 默許蒙古向美售稀土？

誠然，以美國為「第三鄰國」是蒙古在2000年代中就提出的戰略，那時蒙古政府還遠比今天親美。美國在奧巴馬政府時期也反應積極，有意將蒙古作為「重返亞太」槓桿，只是蒙古發展水平如何大家清楚。

奧雲額爾登與現任總統呼日勒蘇赫，都來自左翼的蒙古人民黨，「親美」親極有個譜。奧雲額爾登也強調要警惕新冷戰，表明中俄都不是威脅，他去年亦來華出席了北京冬奧開幕式。蒙古現在並非倒向美國，而是想在大國之間賺取更大利益，這也沒有甚麼不對的。

但眾所周知，蒙古是內陸國家，受中俄南北包圍。蒙古人口雖僅300多萬，但能源和電力都未能自給自足，需從中俄進口，其他貨品更不在話下，而蒙古礦產等出口若非賣給中俄，亦須經中俄轉運。

那就奇怪了。美國向蒙古買稀土和礦物，不會真的傻乎乎用一架架飛機運石頭吧？中國7月初才對鎵、鍺兩種稀有金屬頒布出口管制，蒙古在此之際和美國合作，是獲得了誰的默許和幫助？

一百年前是誰助蒙古從中國分裂出去的？誰在冷戰時一直控制蒙古內政外交、在當地駐軍威脅中國？誰在蘇聯解體後仍然視蒙古、中亞為自家後花園？蒙古此前由親美派掌權時，誰對美國和北約亦心存幻想？誰在今天心不甘情不願，但大家都覺得它難逃成為中國「附庸」？它會否打算利用蒙古留條後路？這倒也不奇怪，亦不妨礙它和中國海軍聯合巡航阿拉斯加。

那邊廂，烏克蘭問題國際會議8月上旬在沙特阿拉伯吉達舉行，40多國出席。最矚目的不是沙特由美國口中的「賤民」，搖身一變成為美國也畀面的和會大佬，也不是俄羅斯不獲邀出席，而是中國在俄羅斯不獲邀出席下，應邀出席了。

京官出席烏問題會議 俄態度急變

哪怕這會議不出所料沒有重大宣布，場內場外細節都非常有意思。

場內，中美兩國代表團獲安排坐於主席台一方，在主人家沙特兩側。大合照環節，中國政府歐亞事務特別代表李輝、美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也在前排正中，列於沙特國安顧問兩旁。注意：會議談烏克蘭問題，會上有烏克蘭人，但沒有俄羅斯人，而中美官員近期接觸幾乎數不完！

場外，西方媒體今次竟然大幅正面報道中國參會。「烏克蘭盟友受中國在吉達會談發出的建設性訊號鼓舞」、「中國在沙特的烏克蘭戰爭會議中發光」、「烏克蘭和平的討論在中國參與下逐步前行」。奇怪，他們的嘴怎麼長出了象牙？

更甚者，俄外交部事前斥會議「騙局」、「反俄」、「注定失敗」，但難道中國也反俄？中方會後指，會上同各方廣泛接觸交流，「就政治解決烏克蘭危機推動凝聚共識」。俄方上周則忽然說：「願意接受嚴肅認真的提議」，但堅持「新的領土現實須獲承認」。俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與中國外長王毅通電話，談到烏克蘭危機，雙方新聞稿均無觸及吉達會議。

相比之下，中國駐俄大使館因5名中國人入俄受阻，月初批評俄方「野蠻過度執法」、「嚴重損害中國公民合法權益」，要求「全力消除惡劣影響，並保證此後不再發生類似事件」，就是小事一椿了。但俄羅斯海關以後還是別想向中國人屈錢了，這「與當前中俄關係友好大局不符」！

俄方知道中俄當前是友好的，還是歷史最高水平，也知自己和多少人不友好，和中方始終比俄方同更多人友好的，是吧？是就和中方再友好一點，這可不只說野蠻執法。

中美虛虛實實 打打談談是常態

不過即使中美談多了，也不等於不打了。

甚麼投資禁令不說，菲律賓坐灘仁愛礁那破船，是菲方1999年在美國悍然轟炸中國駐南斯拉夫大使館翌日派去的。菲方多年來補給，中方都隻眼開隻眼閉。菲方今次卻嘗試帶建材去加固，背後又有甚麼神秘力量驅動？中國海警船水炮驅離，並沒有直接往菲船上射（但這時西媒的口還原了），也算「不斬來使」了。但中方是如何得知菲方動向並即時反應的？難道菲方……

還有，美國不準備邀請香港特首出席APEC會議是認真的嗎？美方想中國領導人也不去了？美方不是想王毅訪美、中美元首再會，年底還要達成減排協議作為競選連任政績嗎？美方不會為了這樣小的事把大局攪黃了吧？要是那樣，恭喜美方，對中方也無壞。

口蜜腹劍，嘴硬心軟，多手準備，就是大國博弈常態。小國其實亦會如此，就是一些小國走鋼索如履平地，一些卻搖搖欲墜。最悲哀的，還是那些自以為在遠交近攻，結果連渣都不剩的小國。

中國政府歐亞事務特別代表李輝（前排左），早前應邀出席在沙特阿拉伯舉行的烏克蘭問題國際會議，與美國國家安全顧問沙利文（前排右）獲安排坐於主席台一方，在主人家沙特兩側。（法新社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

最新專欄文章 更多

軍事黔驢技窮 俄烏政治牌又成拙？
2023/08/07
軍事黔驢技窮 俄烏政治牌又成拙？
識途老馬再披甲 中美管控爭分奪秒
2023/07/31
識途老馬再披甲 中美管控爭分奪秒
環球同此炎熱 中美歐相煎何太急
2023/07/24
環球同此炎熱 中美歐相煎何太急
俄烏戰局 步步邁向「基辛格結局」？
2023/07/17
俄烏戰局 步步邁向「基辛格結局」？
核廢水出海搞局 中日韓敵友難分？
2023/07/10
核廢水出海搞局 中日韓敵友難分？
中國 美國 俄羅斯 政治 蒙古國 烏克蘭 菲律賓 沙特阿拉伯 稀土 APEC

上一篇文章

勿以辯「軟對抗」之名 行「軟對抗」之實

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？