口蜜腹劍？嘴硬心軟？ 中美俄理還亂

正所謂沒有永遠的朋友或敵人，只有永遠的利益。「兩國交兵，不斬來使。」敵人之間，就算打仗亦講江湖規矩，留條後路無壞。朋友呢？「一人不進廟、二人不看井、三人不抱樹、獨坐莫憑欄。」防人之心不可無，留個心眼就怕萬一。

中俄老友鬼鬼，中美、俄美鬥餐死，這固然都是普遍現象，但是否全部？剪不斷，理還亂，大國過招，別是一般滋味在心頭。

大國過招聚焦利益 沒永遠敵友

中國鄰邦多得很，一不留神就會錯過不少事情。菲律賓近日在南海仁愛礁動作多多，而中國以北一個不怎受注視的國家，也有一些出位舉動，讓人細思極恐。

蒙古國總理奧雲額爾登（L. Oyun-Erdene）8月初訪問美國，見到了美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）等高官。奧雲額爾登還破天荒，成為首位走進五角大樓的蒙古總理。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）形容此會是深化美蒙軍事關係的象徵，還宣布贈送蒙方20輛輕型裝甲車。

奧雲額爾登此行多次宣稱，美國是蒙古「第三鄰國」。雙方簽了「開放天空」民航協議，鋪路增設直航。重頭戲還在稀土，奧雲額爾登表示，與美方討論了開採稀土和關鍵礦物，而合作其實已經展開。

奧雲額爾登6月底曾到北京與中國領導人會面，就在那幾天，美國專責經濟增長、能源和環境國務次卿費爾南德斯（Jose Fernandez）在烏蘭巴托，與蒙方簽署稀土合作備忘錄。剛獲提名代理常務副國務卿、烏克蘭顏色革命期間到基輔廣場向反俄人士派餅的超級鷹派紐蘭（Victoria Nuland），4月亦以政治事務國務次卿身份去了蒙古。

俄留後路 默許蒙古向美售稀土？

誠然，以美國為「第三鄰國」是蒙古在2000年代中就提出的戰略，那時蒙古政府還遠比今天親美。美國在奧巴馬政府時期也反應積極，有意將蒙古作為「重返亞太」槓桿，只是蒙古發展水平如何大家清楚。

奧雲額爾登與現任總統呼日勒蘇赫，都來自左翼的蒙古人民黨，「親美」親極有個譜。奧雲額爾登也強調要警惕新冷戰，表明中俄都不是威脅，他去年亦來華出席了北京冬奧開幕式。蒙古現在並非倒向美國，而是想在大國之間賺取更大利益，這也沒有甚麼不對的。

但眾所周知，蒙古是內陸國家，受中俄南北包圍。蒙古人口雖僅300多萬，但能源和電力都未能自給自足，需從中俄進口，其他貨品更不在話下，而蒙古礦產等出口若非賣給中俄，亦須經中俄轉運。

那就奇怪了。美國向蒙古買稀土和礦物，不會真的傻乎乎用一架架飛機運石頭吧？中國7月初才對鎵、鍺兩種稀有金屬頒布出口管制，蒙古在此之際和美國合作，是獲得了誰的默許和幫助？

一百年前是誰助蒙古從中國分裂出去的？誰在冷戰時一直控制蒙古內政外交、在當地駐軍威脅中國？誰在蘇聯解體後仍然視蒙古、中亞為自家後花園？蒙古此前由親美派掌權時，誰對美國和北約亦心存幻想？誰在今天心不甘情不願，但大家都覺得它難逃成為中國「附庸」？它會否打算利用蒙古留條後路？這倒也不奇怪，亦不妨礙它和中國海軍聯合巡航阿拉斯加。

那邊廂，烏克蘭問題國際會議8月上旬在沙特阿拉伯吉達舉行，40多國出席。最矚目的不是沙特由美國口中的「賤民」，搖身一變成為美國也畀面的和會大佬，也不是俄羅斯不獲邀出席，而是中國在俄羅斯不獲邀出席下，應邀出席了。

京官出席烏問題會議 俄態度急變

哪怕這會議不出所料沒有重大宣布，場內場外細節都非常有意思。

場內，中美兩國代表團獲安排坐於主席台一方，在主人家沙特兩側。大合照環節，中國政府歐亞事務特別代表李輝、美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也在前排正中，列於沙特國安顧問兩旁。注意：會議談烏克蘭問題，會上有烏克蘭人，但沒有俄羅斯人，而中美官員近期接觸幾乎數不完！

場外，西方媒體今次竟然大幅正面報道中國參會。「烏克蘭盟友受中國在吉達會談發出的建設性訊號鼓舞」、「中國在沙特的烏克蘭戰爭會議中發光」、「烏克蘭和平的討論在中國參與下逐步前行」。奇怪，他們的嘴怎麼長出了象牙？

更甚者，俄外交部事前斥會議「騙局」、「反俄」、「注定失敗」，但難道中國也反俄？中方會後指，會上同各方廣泛接觸交流，「就政治解決烏克蘭危機推動凝聚共識」。俄方上周則忽然說：「願意接受嚴肅認真的提議」，但堅持「新的領土現實須獲承認」。俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與中國外長王毅通電話，談到烏克蘭危機，雙方新聞稿均無觸及吉達會議。

相比之下，中國駐俄大使館因5名中國人入俄受阻，月初批評俄方「野蠻過度執法」、「嚴重損害中國公民合法權益」，要求「全力消除惡劣影響，並保證此後不再發生類似事件」，就是小事一椿了。但俄羅斯海關以後還是別想向中國人屈錢了，這「與當前中俄關係友好大局不符」！

俄方知道中俄當前是友好的，還是歷史最高水平，也知自己和多少人不友好，和中方始終比俄方同更多人友好的，是吧？是就和中方再友好一點，這可不只說野蠻執法。

中美虛虛實實 打打談談是常態

不過即使中美談多了，也不等於不打了。

甚麼投資禁令不說，菲律賓坐灘仁愛礁那破船，是菲方1999年在美國悍然轟炸中國駐南斯拉夫大使館翌日派去的。菲方多年來補給，中方都隻眼開隻眼閉。菲方今次卻嘗試帶建材去加固，背後又有甚麼神秘力量驅動？中國海警船水炮驅離，並沒有直接往菲船上射（但這時西媒的口還原了），也算「不斬來使」了。但中方是如何得知菲方動向並即時反應的？難道菲方……

還有，美國不準備邀請香港特首出席APEC會議是認真的嗎？美方想中國領導人也不去了？美方不是想王毅訪美、中美元首再會，年底還要達成減排協議作為競選連任政績嗎？美方不會為了這樣小的事把大局攪黃了吧？要是那樣，恭喜美方，對中方也無壞。

口蜜腹劍，嘴硬心軟，多手準備，就是大國博弈常態。小國其實亦會如此，就是一些小國走鋼索如履平地，一些卻搖搖欲墜。最悲哀的，還是那些自以為在遠交近攻，結果連渣都不剩的小國。

▲ 中國政府歐亞事務特別代表李輝（前排左），早前應邀出席在沙特阿拉伯舉行的烏克蘭問題國際會議，與美國國家安全顧問沙利文（前排右）獲安排坐於主席台一方，在主人家沙特兩側。（法新社資料圖片）