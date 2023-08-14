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勿以辯「軟對抗」之名 行「軟對抗」之實

評論 2023/08/14

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歷史經驗告訴人們，任何社會經歷一場風波之後，某些勢力的「硬對抗」行不通了，但這些勢力仍不會立即銷聲匿迹、偃旗息鼓，還會保持一定的慣性，轉為「軟對抗」。

香港的現實也告訴人們，香港國安法實施後，反中亂港勢力進行公開、大規模、持續性的「硬對抗」消失了，但仍存在「軟對抗」現象。但總有一些人，拿「國安泛化」說事，認為現在國家安全講得太多了，令人不安；拿「軟對抗」說事，認為這個概念指向不明，少用慎用不用，免得造成人心惶惶。更有有心之人，裁剪中央官員和特區政府官員的隻言片語，對「軟對抗」作出一番解讀，混淆視聽，甚至危言聳聽。

軟對抗本質是「抗法」 界限清晰

凡事須看大勢、大局、大方向。曲意解讀會誤入歧途，吹毛求疵則會因小失大。如果無休止地糾纏於「軟對抗」，則令人感到是以辯析「軟對抗」之名，行「軟對抗」之實。

有人認為，中央官員和特區政府官員給「軟對抗」的定義有三：其一，潛伏的力量、湧動的暗流，目的在於挑撥矛盾，甚至煽動港人對中央和特區政府的仇恨；其二，透過網絡、媒體、文化藝術等渠道發生和散播；其三，經常在犯法紅綫下做，所以要依法規管，進行「網上巡邏」。並認為「暗流、湧動、挑撥」等用語的定義比較籠統，對於市民來說，其對象、言論和行為可任人解釋。官員如果經常強調警惕「軟對抗」，就會令人不敢講話，風聲鶴唳、草木皆「賊」，破壞社會安定團結的局面。

以上定義看似有幾分道理，卻忽視了中央官員和特區官員講到「軟對抗」的語境，因而也沒有認識到「軟對抗」的本質。「軟對抗」的概念是基於「硬對抗」提出來的，本質都是「對抗」。

對抗甚麼？對抗的是中華人民共和國憲法、香港基本法、香港國安法。只是二者的表現形式不同而已，「硬對抗」採取街頭暴力、議會攬炒、勾結外國勢力危害國家安全和香港安寧等違法方式；「軟對抗」採取的是看似不違法、實則阻撓法律執行的方式。

比如，香港司法機關透過判例已經釐清《願榮光歸香港》具有明顯的「港獨」含義，而這首「獨歌」在多次國際體育比賽中被當做「香港國歌」錯誤播放，這是對憲法、基本法和國安法的嚴重挑戰，香港特區必須窮盡一切辦法禁止「獨歌」傳播。根據香港國安法，香港司法機構必須履行維護國家安全的憲制責任，但高等法院卻拒批「獨歌」禁制令，其效果是變相放任、鼓勵「獨歌」繼續傳播。這算不算「軟對抗」呢？

大聲講國安 並非「政治掛帥」

再比如，基本法在香港具有憲制地位，不可「選擇性執行」，而是必須嚴格執行。但現在仍有人在不同場合反對23條立法。香港是法治社會，難道可以無限期地拒不履行基本法規定的憲制責任嗎？這種反對之聲算不算「軟對抗」呢？如果把這種反對之聲也當作言論自由，那是無法無天。須知基本法保障的言論自由，決不包括「反對遵守基本法」的「言論自由」。

還有一種觀點認為，保障國家安全，不需要經常高調講。要平衡處理國家安全與經濟民生、民心安穩的關係，避免令人覺得香港很不安全，或是以國家安全為「政治掛帥」的「政治城市」。但試問在香港多講講國家安全，就會影響經濟民生、令人心不穩了嗎？

如果這個邏輯可以成立的話，那麼國安法實施前，香港應該是一派安定團結的大好局面才對。但事實是，2014年79天的非法「佔中」，令香港經濟損失逾百億元；2016年發生的「旺角暴亂」，出現了香港回歸以來首次街頭暴亂，火光沖天，磚塊亂飛，鐵枝狂舞，許多人血流披面，給喜慶的新春佳節蒙上了恐怖的氣氛；2019年，長達7個多月的「修例風波」中，更是把香港這座城市摧殘得遍體鱗傷！

除了那些看得見的「外傷」，還有許多看不見的「內傷」。在國家安全不設防的時期，反中亂港勢力大肆宣揚「拒中抗共」、「中港隔離」，社會對立情緒達到了極致，由於政見不一致，夫妻分道揚鑣，父子反目成仇，「黃絲」、「藍絲」相互爭鬥，攬炒派議員更是「逢中必反」、「逢特區政府必反」、「為反而反」。那時的香港才是「政治掛帥」，是一座「政治城市」，早就偏離了「商業城市」的定位。

香港是中國的香港，不是無主之地；中國共產黨是在中國合法執政的政黨，也是一國兩制的創立者、維護者、實踐者；沒有中國共產黨，就沒有一國兩制，就沒有香港特別行政區。那些「拒中抗共」、「中港隔離」的言論是何等荒唐。這些言論長期在香港喧囂塵上，是極不正常的現象。

現在香港恢復了平靜，但並非沒有潛在危機，特區政府官員、政界人士、立法會議員在不同場合多講一講國家安全，是履行國家安全教育之職責，也是一種善意的提醒。維護國家安全是正大光明之事，為甚麼不能高調的講呢？維護國家安全是每個主權國家的權利，中國人到了別國，也必須遵守所在國的國家安全法，難道外國人到了香港，聽到講香港國安法就會被嚇跑嗎？這顯然誇大其詞。

再說，行政長官李家超和特區政府主要官員，都把主要精力放在了發展經濟、改善民生上，特別是今年以來，香港與國內國際全面恢復通關後，特區政府在經濟民生上出大招、好招，成效有目共睹。維護國家安全是「守底綫」，發展經濟、改善民生是「主旋律」。兩手都要抓，豈能偏廢！

用「對立思維」解析 意欲何為？

有人在解析「軟對抗」時，依然沿用過去某些人「一打一捧」及「一正一反」的手法。比如批評特區政府官員過多使用「軟對抗」提法，令市民恐懼落入「軟對抗」的網中；讚揚中央官員講「包容共濟，同舟共濟」、「團結一切可以團結的力量，凝聚一切可以凝聚的智慧，激發一切可以激發的活力，不斷發展壯大建設香港的積極力量，畫出最大同心圓，奮力推進香港由治及興。」

這種是用「對立思維」來解析問題，給人造成的印象是，特區政府某些官員以延伸「軟對抗」的內涵，打壓言論自由，而中央官員並不認同「軟對抗」。事實是，中央政府官員講的那段話是新春賀詞當中的，熱情、團結、祥和、喜慶是新春賀詞的主基調。而特區政府官員講到「軟對抗」時，要麼是國家安全教育的特殊時間節點，要麼其身份是紀律部隊首長，主要職責就是維護國家安全和香港安寧。時空、背景、身份的「自由切換」，這種「蒙太奇」給人造成認知錯亂，很容易混淆視聽。

過往香港「泛政治化」的基本邏輯是「對立思維」，中華文化具有很強的包容性，中國共產黨具有博大的胸懷，這是「一國兩制」能夠實行的基礎。但反中亂港勢力卻把兩種制度對立起來，把「愛國」和「愛港」對立起來，把香港居民和內地民眾對立起來，非黑即白，非友即敵。這種「對立思維」是「香港之亂」的深層次原因，實在害人不淺。香港號稱多元社會，卻容忍這種對立思維長期存在，是不合邏輯的。

現在，又有人以對立思維解讀「軟對抗」，反對大聲講國家安全，究竟意欲何為？

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍在今年4月15日舉行的香港特區「全民國家安全教育日2023」開幕典禮致辭中指出，「大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕『軟對抗』暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港，特別是一些反中亂港活動打着所謂人權、自由、民主、民生的幌子，極具迷惑性，切不可掉以輕心。」

現在細細體會夏寶龍副主席的這段話，講的多麼精闢、多麼深刻、多麼到位。

作者認為，維護國家安全是正大光明之事，官員多講一講國家安全，是履行國安教育之職責，也是一種善意的提醒。而維護國安與改善民生，兩手都要抓，不可偏廢。圖為政府總部。（資料圖片）

撰文 : 屠海鳴 全國政協港澳台僑委員會副主任、香港新時代發展智庫主席、暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長、客座教授

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