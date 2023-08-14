寶礦力水特╳跑Online 推期間限定遊戲「跑の寶物祭」

最近寶礦力水特聯乘經典綫上遊戲《跑Online》，推出期間限定遊戲活動《寶礦力水特跑の寶物祭》，將品牌經典廣告元素，包括音樂、宣傳口號及標誌藍白顏色，融入《跑Online》構建嘅遊戲界面與競賽跑道！黛安知道，今年寶礦力水特嘅宣傳口號係「POWER OF SWEAT」，通過結伴努力嘅團結汗水力釋放強大能量；《跑Online》亦係以團隊合作為賣點嘅綫上遊戲，兩者形象不謀而合，因而促成今次合作。

寶礦力水特為咗全方位滲入《跑Online》嘅遊戲國度，從遊戲界面、角色服飾、跑道周圍等都用上充滿代表標誌性嘅經典藍白顏色。玩家仲可以喺賽道上與對手交流切磋；同埋使用「寶礦力水特跑の寶物祭幸運卡」所刮出嘅裝備或道具提升比賽表現，取得突破性嘅進步。

即日起凡喺指定零售商及網上平台購買寶礦力水特或ion water滿20元，即有機會獲贈「寶礦力水特跑の寶物祭幸運卡」1張，送完即止；除咗可以綫上兌換寶物，綫下亦可儲存極具收藏價值嘅幸運卡，《跑Online》粉絲萬勿錯過。

本文轉載自《晴報》

▲ 刮出「跑の寶物祭幸運卡」嘅裝備或道具，可提升比賽表現。