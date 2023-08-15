之前提及，此刻能熱爆的中國電影，必定是有某種社會情緒加持。剛新上映，六日就積累超十億元（人民幣，下同）票房的《孤注一擲》就是另一典型，今次共鳴的社會情緒焦點，是電話詐騙、類似KK園區的強迫勞動新聞。

按現在勢頭估計，《孤注一擲》有可能會朝四十億元總票房進發，成為今年另一黑馬爆款。都是時運，因為此片其實拍好了幾年，可能由於題材及暴力場面問題，也因疫情延後，但最後上映這刻卻可說是最好的時機。因為緬北跨境詐騙新聞加上之前分析《消失的她》時，介紹過的對東南亞出遊的恐懼心理，正好也是現在爆發至高峰，此片可謂襯合了這兩方面的心理元素和話題點。

但單以片質來說，確是有點喜出望外，因為劇本聰明地挖到我們的好奇點，以深入這些園區的受害人的角度出發，大篇幅交代園中的工作及生活，以至詐騙的流程（包括短訊詐騙和網上賭博等），是否一如真實都好，但起碼大大滿足好奇心。

另外，驚訝是暴力場面尺度，可說是近年國產片中最血腥殘忍的。有血淋淋的打斷腳、爆眼，把人放進麻包袋大海沉屍，再有把馬桶中的廢紙挖上來生吞等。其實好大程度上，這些大膽場面用感官刺激滿足了那種虐待感，而且是國產片中少見的。

食住這熱點，宣傳也直白，主語是：多一人觀影，少一人受騙，非常配合當前政府也極力宣傳的反詐騙。更妙是北京首映當天，有非正式統計去觀映的觀眾大家有否受騙過，結果得到曾被騙總額竟有五千萬！

說實在，電話及網絡詐騙，真仍然有大批受害者。在許多住客群組中（對，現在搬入某個屋苑通常都會被拉進群），常會發布一些被騙的案例，叫人小心免上當。