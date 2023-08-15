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飲水助減肥

副刊版 2023/08/15

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周六晚，Bonnie來我家看電影，劇情變得緊湊之際，愛貓吉吉跳上Bonnie大腿討零食，她笑說：「吉吉貓真好，提醒我今天還未吃零食。」

我立即說：「雪櫃有一盒切好的西瓜，先吃一點。」

一會後，我再問：「還想吃零食嗎？」

她說：「現在又好像不太想吃，真奇怪。」

我解說：「那就是水份的魔力，很多時，吃零食都是一時衝動，有些人感到疲倦或不能集中精神時，就會找食物提升動力，這個時候，找來的往往都是高熱量、低營養價值的零食，這就是致胖或瘦不了的原因。」

她問：「但你剛才給我吃了西瓜啊！」

我說：「你不愛喝水，要你拿杯水喝，你一定不瞅不睬，反之，雖然西瓜也有糖份，但熱量不算高，一碗才是四十五卡，但就是注滿水份的生果，你剛才吃過一碗後，該為你增加不少飽肚感。」

Bonnie瞪大眼睛，一副恍然大悟的樣子。

「曾經有個研究，其中一組人在正餐前飲兩杯水，另一組正常用餐，結果發現，飲水後才用餐的，在正餐攝取的能量比正常少二十個巴仙，那就是因為胃部被水份填滿，從而減低食慾的原理。不過要留意，消化力弱或患有胃病的人則不宜。除了在飲食方面，水份能有助提升新陳代謝，畢竟，身體所有進行的化學作用，都要有水份參與，特別是運動期間，脂肪燃燒過程中，水份的參與不能忽視。」我告訴她。

Bonnie笑着說：「如果有人每日替我將西瓜切成方粒，我又不介意吃西瓜代替零食。」聽罷，我繼續看電影。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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