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善用敷衍法

副刊版 2023/08/15

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敷衍這兩個字，我們從小被教導是負面的態度，因為長輩教我們，上學和上班萬萬不能敷衍，用現代術語，即不能hea做。出來做事，當然要認真精準、清脆利落，即使不是為公司那麼偉大，也是為自己在行內的聲譽和成績，這是靠比別人認真多點、考慮多步、做得漂亮點累積而來的。在工作上，事情交到自己手上，當然不能敷衍。

但敷衍這個字應用在人事上，又不能說是絕對不要得的事。有些人，因種種原因無法斷絕來往，例如八卦類、攞着數搵人笨的同事或親戚，最好當然是以後咪再見為妙，但現實又往往不能如願。對着這類不能不面對的人，「敷衍」就變成最佳的社交抗體了。對着小人，機靈地嘻嘻哈哈敷衍一下便是，何須擺到明黑面絕交？﹗認真你就輸。

對着一副八到出面的相格，難道還跟他交心嗎？唯一與這類人投緣的人，就是自己都是八卦之人。一於盡情地、開朗地敷衍他便是，你可以跟他講很多話，但永遠不讓他套到你半句他想要聽的，免生是非。例如，當八卦者私私縮縮地問：「喂喂喂，你知唔知呀邊個點點點呀？」我會用非常投入的語氣瞪大對眼「敷衍答」：「係咩？唔知喎！乜咁呀！咦，點解你知咁多嘢嘅？」這種敷衍答好處是：一、無答到對方想聽到的答案；二、亦因為我不知，無法就這個話題互相「交流」資料；三、把焦點從「呀邊個」轉為八卦者自己（點解「你」知咁多嘢？）」一般做得八卦者，都有個共通點：只愛講人不愛講自己，故很容易敷衍他。

「敷衍」，英文說法有很多種，例如：brush them off，通常是用在否定句如「Don't brush me off」（不要敷衍我／唔好耍我）。又或get someone off your back，即打發某人走。對着不能不面對的麻煩八卦者，就是要機靈地brush them off和get them off your back！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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