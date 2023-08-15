刺激經濟政策 應以「結果」來評判

「以結果為目標」，是香港本屆特首李家超的重要施政理念，主要針對過往特區政府不時出現的「議而不決」、「決而不行」現象，導致政策無法迅速向前推進的弱點，其核心就是：用結果評判一切，如果結果達不到要求，哪怕程式再正確無瑕，也是不合格的。

這個重視結果的理念，對當前內地的刺激經濟實踐，也有一定的參考意義。回顧疫情發生以來，中央政府刺激經濟的過程，就會發現常常存在中央政府確定的目標與各部委實際落地政策達成的效果之間，二者存在巨大偏差的問題。更直接地說，就是實際推出的具體政策效果，常常沒有達到中央政府設定的目標，沒有實現中央政府的預期。

政策效果 常未達中央設定目標

譬如「恢復和擴大內需」，這是去年中央經濟工作會議和今年4月、7月兩次政治局會議反覆提及的絕對重點，各部委也推出了一些相應政策跟進，可是政策實施的結果卻強差人意。今年第二季的經濟增長，較首季下跌1.4%，復甦的動力明顯不足；商品消費趨弱，根據國家統計局公布的資料，社會消費品零售總額按年增速從4月的18.4%跌至6月的3.1%，跌幅顯著；剛剛公布的7月金融數據更是全面差於預期，反映居民消費傾向的居民貸款，短期、中長期貸款均為負增長，而且與之前不同的是，7月出現了過往少見的居民存、貸款同時減少的現象。

有分析認為，這是由於居民提前還貸，反映居民消費行為更加謹慎。說明相對貸款，居民更傾向於先動用儲蓄，表明居民對前景信心不足。

「信心不足」同樣是一個屢次提及老問題，政府也多次強調要讓市場主體「改善預期、提振信心」，各方面也做了很多正面宣傳，不過效果同樣沒有達到預期，市場信心依舊低迷，美國也趁機帶節奏、抹黑中國。例如最近美國總統拜登（Joe Biden）就在一次募捐活動中表示，中國加劇的經濟問題，讓這個國家成為一枚「滴答作響的定時炸彈」。美國的惡意抹黑、試圖破壞中國發展當然不會令人意外，不過拜登利用了當前中國經濟復甦未如預期的環境，欺騙性和影響力會有所增加，對中國不利。

連環爆雷 重點領域風險擴散

從直觀的角度看，影響樹立正面信心的客觀環境確實存在，經濟的增長速度低於預期，出口的環境轉差，內需較為疲軟，失業率偏高，股市的表現較弱，資產市場的的不穩定正從房地產向地方政府、信託機構蔓延等，正面的因素當然也有一些，如加快地方專項債發行，以電動汽車為首的「新三樣」出口增長令人驚喜等。但是相比不確定因素，這些正面因素還是顯得太少，影響面也不夠大，如果沒有強有力的政策輔助，環境的壓力確實較大。

「防範化解重點領域風險」也是政府一直關心的要點，可是從實際效果看，過往推出的政策在這方面並沒有取得很大成效，事實上，截至目前，重點領域的風險尚未得到有效防範和化解。譬如房地產風險，就在繼續擴大，最近連民企最優秀的頭部房地產企業之一碧桂園，也宣布違約出現債務危機，資產市場的崩塌，已經累及部分金融機構，最近中植信託爆雷，貴為央企的中融信託爆雷，這些規模巨大的信託公司爆雷，恐怕會把更多的市場主體拖下水，進一步打擊已經疲弱的資產市場，令風險擴散。

中央權威性恐受損 削政策成效

中央政府確定的目標與具體政策實施結果之間出現巨大反差，顯然很不理想。因為這種反差如果長期存在，勢必損害中央政府的權威性，引起市場對政府預定目標的懷疑，對政府政策的信心也會下降，不會全心全意的跟隨政策指引，最後削弱政策本應發揮的作用。

從這個角度看，政府不能對這種達不到中央政府預定目標的情況聽之任之，而必須加大具體政策刺激經濟的力度，努力完成中央政府設定的各項目標，這是徹底扭轉當前經濟趨弱和信心不足局面的「綱」。

有些分析認為，當前各項刺激經濟政策效力不足的主要原因是缺乏資金，在筆者看來，相比其他發達國家，中國其實並不缺乏資金。美國2022年GDP約25萬億美元，國債約32萬億美元，國債與GDP之比約為128%；日本2022年GDP約為546萬億日圓，國債約為1,270萬億日圓，國債與GDP之比約為233%；中國2022年GDP約為121萬億人民幣，國債餘額約為26萬億人民幣，地方政府債務餘額約為36萬億人民幣，中央加地方政府債務與GDP之比約為51%，遠低於美國與日本政府的債務。所以，說中國政府缺錢是不對的，中央政府有充足的加槓桿空間。

美國經濟在本輪美元加息周期中表現尚好，經濟尚未衰退，失業率也很低，其中最主要原因，就是美國政府用大增的財政開支去彌補了加息帶來的資金收縮效應，用政府開支帶動了經濟增長。

可能有人說，美國有金融霸權，是儲備貨幣，所以可以用印鈔、增加赤字解決問題，中國不是儲備貨幣，所以不能用美國的方法。這個觀點看似有理，實際上是片面的。因為美國印了鈔，也是要拿來買東西的，鈔票本身不能吃、不能穿，印了拿在手裏不用就失去意義，美元儲備貨幣的優勢地位無非是保證用美元幾乎可以買到美國所需要的一切商品而已。雖然中國的人民幣並非儲備貨幣，但由於中國是世界工廠，幾乎可以生產一切商品，所以中國的人民幣同樣滿足幾乎可以購買一切商品的條件，因此不存在美國可以印錢買東西而中國不能的道理，實際上，中國印鈔的限制條件還要好於美國。

華印鈔不會致高通脹 較美靈活

由於美國產業已經空心化，普遍缺乏大規模生產能力，因此當美國要與中國打貿易戰、推動產業鏈離開中國的時候，就遇到了成本上漲的問題，一定程度引發了美國的高通脹，高通脹迫使聯儲局收緊銀根，變相限制了美國的印鈔能力；中國的情況幾乎與美國完全相反，由於國際和國內需求都較為疲軟，內地龐大的生產能力無從發揮。根據國家統計局資料，內地上半年產能利用率略低於75%，即使印鈔製造更多的需求，結果也無非是拉高產能利用率而已，並不會引發嚴重通脹；換言之，中國印鈔所受的限制小於美國。另一方面，長期大量閒置產能不僅造成資源浪費，還有可能帶來經濟潛在增長率的下降，破壞中國經濟的長期增長趨勢，應盡力避免。

而且中國還有專門的政策性銀行，即使不增加政府赤字，也可以通過用政策性銀行做定向長期貸款的形式，將資金投入實體經濟，有很強的靈活性。

中央政府設定的發展目標與實際政策執行結果出現較大偏差的情況已經持續了一段時間，亟需盡快改善，讓政策結果向中央設定的目標靠攏；這樣全社會就有了努力的方向。

資金問題可能是影響政策力度未能達到預期的重要因素，不過中國的條件和靈活性都要好於美國，不應讓資金成為桎梏中國發展的障礙。

▲ 「恢復和擴大內需」一直是中央政府的重點政策目標，但社會消費品零售總額按年增速從4月的18.4%跌至6月的3.1%，商品消費明顯趨弱。（新華社資料圖片）