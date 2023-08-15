AI神經網路賦能 營銷新玩法

在全球人工智能（AI）熱潮中，如何從消費品營銷中探索AI能夠帶給我們的潛在商機，愈來愈受市場重視。

2023年3月14日，OpenAI上綫了ChatGPT-4版本，比上一代ChatGPT-3.5更加像人，而且更懂人，更能跟人一樣思考。這也代表了一個巨大的商機：它可以以人的角度說明我們洞察市場和目標消費者的需求！這對營銷者來說，就好像我們喝了紅牛（Red Bull）一樣，多了一雙「翅膀」！

為甚麼這樣說呢？因為今天ChatGPT-4已經參照了我們人腦的神經網路一樣，以資料作為輸入、訓練和學習，但與我們人腦不一樣的地方，是它的驚人速度和能力，雖然OpenAI沒有正式公布GPT-4的運算速度，外界估計GPT-4生成連貫文本的模型有1.76萬億個參數，這比地球上任何一個人的大腦在回答一個問題的時候，能夠參考的參數要多很多。

德特別版啤酒 全AI包辦完成

作為營銷人員，我們可以從銷售前（Pre-Sales）、銷售中（Onboarding）和售後（Support）3個階段，引入AI賦能（見附圖）。

以一個常見的商品啤酒為例，德國品牌貝克（Beck）啤酒Autonomous系列，是人類歷史上第一個從生產（配方和發酵過程的監控）、銷售到售後全由AI、Chat GPT和Midjourney「親手」包辦和完成，這是為了紀念Beck品牌150歲生日而製作的。

AI負責收集和分析市場信息，聯手ChatGPT和Midjourney來創建行銷文案與內容、設計包裝和推廣。AI使用數百萬種不同的風味組合開發了配方--水、啤酒花、麥芽和酵母的等經典混合物，並將該啤酒命名為Beck's Autonomous。Beck's還使用AI來創建其未來派包裝、宣傳活動、圖像和產品的360度旋轉影片。

Beck啤酒其實來頭不小，它是第一個給啤酒裝入防紫外綫瓶子送入太空的品牌，給國際太空站裏太空人喝的啤酒。Beck的營銷總監Laura Salway說：「看到Beck的Autonomous實現，以及我們如何繼續在行業和品牌傳播中採用新技術，比如AI，真是令人喜出望外！」她堅信在未來，AI能夠賦予人類在商品設計、生產、營銷和售後更多的發揮。

Laura Salway續說：「在貝克，我們知道需要我們的釀酒師和員工的熱情是釀造享譽世界的啤酒，我們同時也相信，盡管革命性啤酒的多管道營銷活動是在人性層面上進行的，今天AI能與人產生了聯繫，AI未來可以領導更多的商品開發，以更快、更貼合消費市場的內容，加速業務增長。」

可助品牌 定更有效營銷策略

AI為了完成這項任務，甚至自己生成了一個多國語言的微型網站，以便英國、德國和意大利的消費者可以註冊，以獲得精心釀造的特別版啤酒！當然售後服務和顧客解答，就屬於ChatGPT的專項了。

從以上的例子，我們可以看到，AI已經能夠進一步為品牌和企業提供更好、更迅速的方法來做營銷。AI可以幫助品牌制定更有效的營銷策略，改善客戶旅程，並改變企業從吸引、培養到轉化潛在客戶的方式。