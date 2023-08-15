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iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌

行政人員版 2023/08/15

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蘋果（Apple）iPhone 14及iPhone 14 Pro系列推出僅不到一年，近日有部分用戶反映出現電池健康值急跌的狀況。

專門追蹤蘋果爆料消息網站AppleTrack的Sam Kohl已在7月表

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欄名 : 科技新知

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