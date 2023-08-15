iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌 行政人員版 2023/08/15 分享： 分享： 蘋果（Apple）iPhone 14及iPhone 14 Pro系列推出僅不到一年，近日有部分用戶反映出現電池健康值急跌的狀況。 專門追蹤蘋果爆料消息網站AppleTrack的Sam Kohl已在7月表 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 今日 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 亞馬遜上架新書 女作家疑AI偽冒 2023/08/14 亞馬遜上架新書 女作家疑AI偽冒 Netflix推iOS手掣App 用iPhone操控電視遊戲 2023/08/11 Netflix推iOS手掣App 用iPhone操控電視遊戲 自由鳥學生快閃優惠 月費最平68元起 2023/08/10 自由鳥學生快閃優惠 月費最平68元起 WhatsApp新功能 視像通話共享手機畫面 2023/08/10 WhatsApp新功能 視像通話共享手機畫面 科技行業 Apple iPhone 14 Pro 軟件 iOS iPhone 14