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暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位

行政人員版 2023/08/15

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動視暴雪（Activision Blizzard）早前宣布陸續將旗下遊戲帶到Steam平台，惟在8月11日「打頭陣」的《鬥陣特攻2》（Overwatch 2）負評數目已突破9.8萬則，登上Steam負

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欄名 : 科技新知

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