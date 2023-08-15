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7仔「一天限定八達通消費激賞」 消費滿$71享$5折扣優惠

行政人員版 04:00 2023/08/15

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7-Eleven又有驚喜畀大家！明日（16日）將會推出「一天限定八達通消費激賞」，早上7點起去7-Eleven以八達通消費滿$71或以上，即享$5折扣優惠，一買即扣，加上今期7-Eleven精選多款新產品，大家把握機會掃貨啦。

黛安收到風，今期7-Eleven獨家發售嘅新品，包括道地極品烏龍茶牛奶、卡樂B泰式辣醬味薯片，仲有7-Eleven優先發售嘅日本Häagen-Dazs濃香士多啤梨牛奶雪糕批，另有日本直送嘅自家品牌SEVEN CAFÉ貝殼蛋糕、7 PREMIUM GOLD費南雪金磚蛋糕等日式烘焙小食。另外，仲有全新洋蔥味嘅媽咪點心麵、台灣直送嘅華元濃厚麻辣老火鍋味薯片、華元濃厚海苔鹽之花味和樂事神戶厚切牛排口味薯片等，配上三得利碧岸愛爾啤酒，話咁易就可以打造多重滋味嘅宵夜。

史諾比粉絲注意喇，7仔仲會推出多款史諾比精品連糖果系列產品，包括陶瓷杯連蓋、立體索袋、環保袋等，喺盛夏陪大家一同遊山玩水。

本文轉載自《晴報

卡樂B泰式辣醬味薯片

史諾比陶瓷杯連蓋及糖

道地極品烏龍茶牛奶飲品

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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