展覽集團有限公司  創意融合人工智能 銳意打造獨特展覽新體驗

▲ 展覽集團有限公司憑藉多元創意策展思維，獲得「香港經濟日報企業大獎——創新博覽策劃」獎項。

香港經濟日報企業大獎2023：創新博覽策劃

作為亞洲國際貿易展覽及創意之都，香港展覽向以多元化和創新而聞名，擁有豐富展覽策劃經驗的展覽集團有限公司，多年來舉辦過不少大受歡迎的大型展覽如香港寵物節、香港家居博覽、香港戶外用品及運動博覽，透過多元展覽方式和創新概念，為觀眾帶來不同的觀展體驗。正因為這份勇於創新和嘗試的理念，團隊才得以突圍而出，榮獲「香港經濟日報企業大獎——創新博覽策劃」獎項。

靈活變陣應對「疫」境 迅速轉戰綫上

隨着疫情消退，香港展覽業亦迅速重回軌道，持續三年的疫情不單重擊零售業和飲食業，首當其衝的還有展覽行業，面對突如其來的打擊，不少展覽被逼延期甚至取消，展覽集團有限公司主席王學譜亦表示，疫情期間團隊面對着很多不同的挑戰，最急切的的難題，是如何在社交措施下，繼續如常舉辦展覽。「我們必須迅速將原本的綫下活動轉為綫上活動，這無疑是一個全新的挑戰。我們需要重新思考如何提供有價值的展覽體驗，如何吸引觀眾參與，以及確保綫上展覽能順利運作。」

▲ 展覽集團有限公司主席王學譜表示將來會追求更大的成就和突破，為社會帶來更多創意和價值。

專業與創意成致勝關鍵

一個成功的展覽，不單要做到吸引，最重要是如何讓觀眾留下深刻印象。過往展覽集團有限公司便舉辦了不少代表性大型展覽如全港最大型的香港寵物節、香港家居博覽、天然有機綠色生活博覽等，每次都成功吸引大量市民入場參觀，王學譜指出，一個成功的展覽，需要具備多個不同元素和條件，當中最重要的是主題和內容，要夠吸引和獨特，才能引起觀眾的注意和興趣，「成功的展覽是能夠為觀眾提供新的觀點、知識或體驗，讓他們感到有新鮮和滿足感。其次，展覽的組織和策劃需要具有專業性和創意性。策展團隊要將主題和內容以合適的方式呈現給觀眾，包括展商和展品的選擇、佈局的設計、互動體驗的安排等。同時，我們亦會考慮觀眾的需求和舒適度，例如提供足夠的解說和導覽，確保觀眾能夠充分理解和參與展覽。我們會透過問卷調查、座談會等方式收集觀眾的意見，然後根據這些意見進行調整和改進。」

▲ 團隊過往策劃過多個大型展覽如家居展、寵物展等，每次都吸引大量市民入場，場面墟冚。

▲ 每年的寵物展都會加插別開新面的精彩節目如貓貓選美比賽、秋季全犬種冠軍狗展等，為展覽增添趣味和吸引性。

利用數碼科技 提供多元新體驗

為讓觀眾可獲得不同的觀展體驗，展覽集團有限公司除不斷積極融入各種創意元素，近年更開始利用數碼技術和人工智能，創造出更多獨特又吸引的展覽，為觀眾帶來更多更新的多元化體驗。

王學譜謂，近年數碼和智能技術的快速發展確實對展覽策劃帶來了許多影響，為迎合市場需要和提升競爭能力，他表示，在未來的日子，團隊亦會積極嘗試利用數碼技術和人工智能來豐富展覽的內容。例如會利用人工智能和數據學習技術，協助分析觀眾的行為和偏好，然後根據這些數據提供個性化的展覽內容和推薦，從而提高觀眾的參與度和滿意度。利用擴增實境技術AR進行導覽，還有數碼互動展示和虛擬演講、工作坊等，利用先進科技提升互動性。「我們會邀請專家和藝術家進行虛擬演講或工作坊，觀眾可以利用視訊會議和直播技術，跟嘉賓進行綫上交流。」

繼續追求突破 帶來更多創意和價值

對於今次獲頒「創新博覽策劃」獎項，王學譜表示除了是一種肯定，亦提醒團隊要繼續挑戰自我，不斷尋求創新和改進，以推動團隊在各個方面都能做得更好。「這個獎項讓我們更加確信，我們所追求的創新理念和策劃方案是有價值和影響力的。我們會以這個獎項作為一個起點，繼續努力追求更大的成就和突破，為社會帶來更多創意和價值。」

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



（特刊）