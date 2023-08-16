三叉神經痛為面部劇痛病症原因，這既可原發性發病，也可繼發於腫瘤、生蛇等因素。疼痛可因面部劇烈動作誘發，例如刷牙洗面、大笑等，正常生活受嚴重影響。與藥物等常規治療比較，究竟針刺治療可否紓緩三叉神經痛症？不同三叉神經分支痛，又可如何相應治理？

三叉神經為頭12對神經綫的第五對神經綫，按結構可分為眼、上頜及下頜分支。眼分支支配眼後及眉框感覺；上頜為眼肚下的面頜區域；下頜則為唇下及牙骹以下位置。三叉神經痛可影響單側，並以單一或相鄰兩分支為主，發病常見性依次序為眼支、上頜支、下頜支。

此症發病突然，及後反覆纏擾，每隔一時段復發，發作每見頻繁。疼痛性質劇烈，狀如刀割撕裂。如眼眶眼支段發病，更由於神經分支連繫腦膜，除眼眶眼窩疼痛外，又伴噁心作嘔感。三叉神經痛另一特點，是受病神經末梢變得敏感，稍一碰觸可引致神經痛發作，故不適宜面部強烈刺激按摩。

針刺或針灸為三叉神經痛的理想治療方法。2021年6月一份刊登於針灸醫學期刋報告，比較針灸與手術及藥物治療療效副作用等，雖說針灸不比手術或藥物有效，但其實亦間接肯定針灸與手術藥物，能同樣有效治療三叉神經痛，但針灸帶來更少治療副作用，及病人更低經濟負擔。

三叉神經痛發作期間痛點敏感，容易因誤觸或刺激誘發；歇息期間若如常人，故不同時期的處理大相逕庭。發作期間避免過度刺激面部神經，不過度按壓敏感點，按摩或針治療可選擇遠端穴位，例如合谷、外關、曲池或後頸部風池穴。

若疼痛休止期間，可直接處理面部受病區域，例如眼分支疼痛，可選擇治理睛明、魚腰、絲竹空等穴位：上頜分支選取四面、顴髎、迎香穴；下頜分支選頰車、地倉、承漿等穴。患者亦建議用肩頸暖毯熱療後頸風池穴位，進一步紓緩頸面肌肉神經壓力張力，這亦是自療的有效方法。

病症疼痛並不好受，針灸針刺能有效止痛及消除炎症。除各式治療外，患者生活及飲食，亦應起居有常，飲食均衡，以增強免疫及身體修復能力。