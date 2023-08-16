這幾天有不同的人問：「夜市，點搞？」喂，老老實實，我同大家一樣，都係只得「夜市」兩個字，再多都無，究竟如何選址？如何規劃？規模幾大？永久還是非永久？周末還是每晚？內容種類如何？夜市賣點？如何招攬或招標？交通配套？如何向外宣傳？如何吸引遊客？預計幾多本地市民翻尋味？這些思路，我好想聽但暫時未聽到，單憑噏咗「夜市」二字，我點知點搞？

泰國Jodd Fairs、台灣士林及寧夏夜市，已成當地地標，雄心壯志要搞夜市的話，先benchmark人家成功搞得起又具持續性的原因，再從而借鏡及打造自己的獨特賣點，這是最基本的步驟。再說近一點，內地夜市情況有參考過嗎？這應該不能不知吧？！哪個地方的夜市受歡迎？內地著名夜市數得出幾多個？個別特色如何？這是多麼多麼多麼重要兼不可不知的東西啊，必須參詳鑽研。若想在香港搞夜市，尤其是話要吸引內地遊客，就要知己知彼，先了解內地著名夜市，如：上海壽寧路夜市、東昌路夜市、杭州武林夜市、吳山夜市、北京簋街夜市及王府井大街、廣州廣州街夜市及貝崗夜市等有何特色，繼而再認真想想：若這些內地遊客去過以上的熱鬧夜市，香港如何在內地云云夜市裏建立自己的特色和口碑？

有鑑於美食車、郵輪碼頭和其他前科，有頭威唔再重要，我比較關心和擔心的，是有無尾陣的問題。二○二一年，有班內地學者在學術期刊《Journal of Service Science and Management》第十四期，發表了一個研究，提出要搞得成一個成功的夜市，良好關係網絡管理、完善基建、濃厚本土文化特色等都是關鍵。未做得到，不如咪搞；若夾硬要搞，只是盞搞。其實，現時香港現有食肆和商店在疫後都元氣大傷，搞新嘢前不如諗諗點幫現時僅能維生的基層。又，但凡搞新嘢，我們已不求搞得有聲有色，但最低要求總要搞得起、搞得掂和搞得好吧？！在燃點新火頭前，不如先將郵輪碼頭搞得好好睇睇先再講。