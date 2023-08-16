  • 29°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夜市，點搞？

副刊版 2023/08/16

分享：

分享：

這幾天有不同的人問：「夜市，點搞？」喂，老老實實，我同大家一樣，都係只得「夜市」兩個字，再多都無，究竟如何選址？如何規劃？規模幾大？永久還是非永久？周末還是每晚？內容種類如何？夜市賣點？如何招攬或招標？交通配套？如何向外宣傳？如何吸引遊客？預計幾多本地市民翻尋味？這些思路，我好想聽但暫時未聽到，單憑噏咗「夜市」二字，我點知點搞？

泰國Jodd Fairs、台灣士林及寧夏夜市，已成當地地標，雄心壯志要搞夜市的話，先benchmark人家成功搞得起又具持續性的原因，再從而借鏡及打造自己的獨特賣點，這是最基本的步驟。再說近一點，內地夜市情況有參考過嗎？這應該不能不知吧？！哪個地方的夜市受歡迎？內地著名夜市數得出幾多個？個別特色如何？這是多麼多麼多麼重要兼不可不知的東西啊，必須參詳鑽研。若想在香港搞夜市，尤其是話要吸引內地遊客，就要知己知彼，先了解內地著名夜市，如：上海壽寧路夜市、東昌路夜市、杭州武林夜市、吳山夜市、北京簋街夜市及王府井大街、廣州廣州街夜市及貝崗夜市等有何特色，繼而再認真想想：若這些內地遊客去過以上的熱鬧夜市，香港如何在內地云云夜市裏建立自己的特色和口碑？

有鑑於美食車、郵輪碼頭和其他前科，有頭威唔再重要，我比較關心和擔心的，是有無尾陣的問題。二○二一年，有班內地學者在學術期刊《Journal of Service Science and Management》第十四期，發表了一個研究，提出要搞得成一個成功的夜市，良好關係網絡管理、完善基建、濃厚本土文化特色等都是關鍵。未做得到，不如咪搞；若夾硬要搞，只是盞搞。其實，現時香港現有食肆和商店在疫後都元氣大傷，搞新嘢前不如諗諗點幫現時僅能維生的基層。又，但凡搞新嘢，我們已不求搞得有聲有色，但最低要求總要搞得起、搞得掂和搞得好吧？！在燃點新火頭前，不如先將郵輪碼頭搞得好好睇睇先再講。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

善用敷衍法
2023/08/15
善用敷衍法
內地和韓國學生的英文水平
2023/08/14
內地和韓國學生的英文水平
愈無愈要show
2023/08/11
愈無愈要show
公共地方暗藏性病濕疣
2023/08/10
公共地方暗藏性病濕疣
有得揮
2023/08/09
有得揮
郵輪碼頭 領導能力 經濟狀況 職場文化 職場技能 香港 利嘉敏

上一篇文章

常勞動．不顯老

下一篇文章

高鐵之旅

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？