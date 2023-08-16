駁通最後2公里 拓特色文旅新資源

特首李家超去年10月的施政報告決定在香港島建造「活力環島長廊」，全長約60公里連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海岸和郊野步行徑。計劃今年會進行研究設計及展開工程，並於5年內完成駁通9成長廊。除此之外還有發展海濱公共空間計劃，持續優化海濱締造活力城市。

活力九龍新界長廊 貫通屯門

不過這些都集中在港島區，殊不知其實在調景嶺都有機會打造一條發展集綠色、古迹、美食及運動消遣的海濱走廊。

今年新一份施政報告快將出爐，政府如何進一步開拓文旅資源，包括打造「活力九龍新界長廊」，值得市民期待。其實，立法會發展事務委員會的研究與海濱相關的政策事宜小組委員會，在今年7月有文件內容提到駁通和優化維港兩岸和其他地區海濱的策略概覽。

政府未來5年有計劃再開放6公里，打通8成（約15.8公里）東九龍海濱長廊，包括油塘至九龍灣及啟德（跑道區）。地區包括油塘綜合發展區、茶果嶺海濱長廊、觀塘翠屏海濱及啟德前跑道公眾休憩空間，再加上將來會納入未來發展項目一併建設的海濱及已開放的海濱或行人連接，長廊可以直達西九龍。

本人早前曾經由調景嶺海濱公園出發，以跑步形式測試由將軍澳至天水圍之行人暢達度（walkability），路綫規劃盡量走海濱路綫。相信如若上述計劃得以落實，全海濱路綫可得以實現，惟可惜在調景嶺與油塘斷駁。

因此本人建議政府建設一條只需約2公里「調景嶺-鯉魚門」海濱長廊，好好利用這樣條美麗的天然海岸綫，連接現時不少市民休閒娛樂、運動郊遊、品嘗美食，欣賞美景的好去處--將軍澳及觀塘海濱長廊，便可以連接貫通日出康城區、將軍澳、調景嶺、鯉魚門、茶果嶺、觀塘至啟德體育園，最終打通屯門至日出康城，締造一條「活力九龍新界長廊」，極大改善海濱地帶的連貫性，推廣健康綠色生活之餘，更可帶動周邊發展。

建棧道 駁通調景嶺至鯉魚門

本人早在上年就向規劃署署長及在西貢區議會內提出動議，倡議建造一條約2公里長「調景嶺-鯉魚門」海濱棧道，希望砌好最後一塊拼圖，連接將軍澳至東九龍。而且這片區未來亦有不少新發展，如若成功貫通更可以是一條結合生命及環保教育的特色棧道。以下是本人圍繞棧道發展推廣的一些構思：

主題一：棧道在華人永遠墳場之山腰下，沿途可融入推廣生命教育展覽，引導市民反思生命的意義，學懂珍惜生命，建立正向人生觀。

主題二：發展局正倡議在調景嶺132區填海建設的包括廢物處理站等6項公共設施，此棧道正是橫越132區，本人建議政府可以開放沿海範圍，研究在內陸地帶增設行人接駁設施，加設行人通道，利用這條棧道推展源頭減廢等環保教育，讓厭惡設施達至與社區共融，相信能有效減少社區矛盾。就如T．PARK源．區不僅是一座污泥處理廠，透過其休閒和教育設施，打造一個學習和體驗香港綠色文化的地方，有效將負面因素降低。

主題三：未來中電在香港東南水域設立海上風力發電場，亦有機會通過這條棧道遠眺風力發電機群，配合政府向市民宣傳再生能源教育。

優化132區 新設計增市民信心

因此相信棧道打通後，配合生命環保宣傳教育，以及調整優化政府132區填海興建6項區域性設施規劃，包括混凝土配料廠、廢物轉運站、海上垃圾收集站、建築廢物處理設施、公眾填料轉運設施、電力變壓站，主動採用更現代化、人性化的新設計和新技術，這不僅有利於市民增強對新規劃的信心，亦能彰顯政府落實將對環境和空氣質素的影響降至最低的決心和勇氣，提供一個厭惡設施與社區和諧共存的正面樣辦。因此希望發展局會繼續聆聽市民就132區填海興建6項厭惡設施的意見，透過民、商、官協作，以創新思維和公眾參與模式，邀請各界就海濱棧道的規劃、設計、發展及管理提供意見，致力打造既能夠滿足城市發展需求，亦符合市民需求，推動可持續性的海濱發展，為市民提供更長和更有活力的「調景嶺-鯉魚門」海濱。

除了有利社區發展，棧道亦有利推動香港特色旅遊發展。國家在7月31日出台恢復和擴大消費20條措施，其中包括豐富文旅消費、促進文娛體育會展消費等，對本港提振消費動能亦帶來新思考及機遇。香港獨特的歷史及中西滙聚文化一向對世界各地都具吸引力，如若政府可聯合業界，透過民、商、官協作，以創新思維和公眾參與模式，深度挖掘本港文旅資源，打造香港文化旅遊吸引力，豐富大灣區一程多站旅遊產品及配套，定能吸引內地尤其是周邊旅客來港消費。

因此以不同主題帶動的方式來點綴海濱棧道，棧道接駁的地方及景點還可以成為文娛康樂的聚集地、市民放鬆歡聚的落腳點。市民將來更有機會以踏單車、步行、跑步等方式穿梭超過50公里的海岸綫體驗本地親水文化。加入「調景嶺-鯉魚門」這塊拼圖後打通屯門至日出康城，結合文化、教育、生態、海濱成為香港新特色旅遊的資源，為本地可持續性的海濱發展注入動力。

▲ 作者建議政府建設一條只需約2公里「調景嶺—鯉魚門」海濱長廊，連接將軍澳及觀塘海濱長廊後，便可締造「活力九龍新界長廊」，推廣健康綠色生活之餘，更可帶動周邊發展。