夜市能救活香港經濟麼？

財政司司長提出要把香港的夜市搞活搞旺，疫後的香港沒有像以前的夜市，成本影響着晚間的經營，無論是零售、餐飲，人力成本相當大，多開兩、三小時付出的額外成本，不一定可以由額外的收入去收回。而夜市也要一起創造，只有一、兩家經營是不成氣候的。夜市不一定要大，可以是一條街，或一個小區便成。

港物價高住宿貴 旅客卻步

有人說現在去搞大笪地，似乎是遲了。首先，很多年以來，來港的旅客都會以不過夜為主，旅客不會貿然便付出千元以上的住宿，除非真的有需要才會住一晚，否則用來購物好了。以台北為例，那裏的夜市相當出名，旅客當然會住上一晚，也有不少在離開時乘晚點的機，吃多個蚵仔煎或飲多碗湯才走。

香港呢？我想不少旅客覺得香港的物價高，住宿可免則免，吃飯呢？午餐可以，因為要購物，晚飯可能會返回內地。這個成本問題一直影響香港的競爭力，加上美元加息，人民幣下跌，更令香港顯得更昂貴。

牌照問題 地道小店難延續

旅客想看的是地道、原汁原味的東西，一些新創的不是不好，但不能保證能吸引旅客。這裏有兩點可以分享，都是原汁原味的東西，一個差點不存在，另一個存在延續的風險。第一個是在北角街市大廈的東寶小館，這間在旅客間很有名，可惜因牌照問題要結業，那裏有30多年的歷史，幸好在去年底於灣仔復業，面積小得多，如果可以在北角街市繼續，相信對夜市有莫大的幫助。另一間是深水埗的愛文生大牌檔，在疫前，不少旅客慕名而至，目的是想看地道的菜式，地區的文化，大廚的表演，但在現時的法例下，大牌檔的牌照是不可以傳給下一代的，如果它關門，又少了一個夜市景點了。

有人曾提議深水埗桂林街、福華街夜市，那裏的確很興旺，特別是在日間時的玩具街，有點像台北的士林夜市，但香港地少人多，延長營業時間可能會影響那裏居住的人，解決方案可以是特別的差餉寬減、或減稅等、或補貼，只限那裏的居民，但以政府一向做事一刀切的方式，可能性不大。

駕車人士是夜市的捧場客之一，我不是鼓勵大量的非法泊車，但駕駛人士也感到自從派發了消費券以來，非法泊車的執法相當嚴厲，夜市可以幫助經濟，但吃一碗麵卻要賠上320元，不如不去好了。不少城市在晚上會對違泊寬容一點。

泊車難執法嚴 礙車主光顧

其實不止是夜市，假日不少人往西貢等地消費，本身香港的地方已不多，但無論你想去塔門等小島，或是在布袋澳吃海鮮，基本上不可以泊車太久，前者的咪錶只限4小時，後者從前容許泊在斜路，現在已不容許了。有一個平日晚上去布袋澳，只有數枱食客，真的很困難，那麼旅客想振興一下當地的經濟也不行，於是不去好了，這也解釋了大量的港人往內地消費，而內地人想提早返回內地。

搞好經濟，要先搞好政府自家各部門的協調，否則食環署一聲令下便令多年經營的餐廳結業，警方繼續嚴厲的抄牌，地區的特色沒了，旅客包括本地旅客只好用腳去深圳、台北、大阪、曼谷等地消費。

▲ 不少旅客覺得香港的物價高，住宿可免則免，這個成本問題一直影響香港的競爭力，加上美元加息，人民幣下跌，更令香港顯得更昂貴。（資料圖片）