Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 行政人員版 2023/08/16 分享： 分享： 串流平台Netflix自2021年在手機應用程式加入遊戲功能，該企日前宣布將向部分英國及加拿大用戶，提供在指定電視及電腦運行的遊戲串流服務Beta版。預計初步提供兩款遊戲進行測試，分別是Netflix ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 今日 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 2023/08/15 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌 2023/08/15 iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌 亞馬遜上架新書 女作家疑AI偽冒 2023/08/14 亞馬遜上架新書 女作家疑AI偽冒 Netflix推iOS手掣App 用iPhone操控電視遊戲 2023/08/11 Netflix推iOS手掣App 用iPhone操控電視遊戲 Netflix 網飛（Netflix，美：NFLX） 商業 電玩手遊 軟件 科技行業 英國 服務 遊戲 加拿大