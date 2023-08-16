SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 行政人員版 2023/08/16 分享： 分享： 電訊商SmarTone推出「一機多號」手機應用程式，客戶可於同一部手機隨時增減多個流動電話號碼。以上功能，讓客戶可以增加電話號碼作為指定「分身」保障私人電話號碼，用作登記優惠、網購、外賣等，都不用透露 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 今日 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 2023/08/15 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌 2023/08/15 iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌 亞馬遜上架新書 女作家疑AI偽冒 2023/08/14 亞馬遜上架新書 女作家疑AI偽冒 Netflix推iOS手掣App 用iPhone操控電視遊戲 2023/08/11 Netflix推iOS手掣App 用iPhone操控電視遊戲 SmarTone 商業 手機Apps 軟件 科技行業 服務 電訊商