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SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼

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電訊商SmarTone推出「一機多號」手機應用程式，客戶可於同一部手機隨時增減多個流動電話號碼。以上功能，讓客戶可以增加電話號碼作為指定「分身」保障私人電話號碼，用作登記優惠、網購、外賣等，都不用透露

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欄名 : 科技新知

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