港人口今年回升 2046料達819萬 「淨移入」152萬人 每3人多於1長者 港聞版 2023/08/16 分享： 分享： 政府統計處最新推算，本港人口今年起終止跌勢，直至2046年保持升勢，居港人口將由前年年中741萬人，增至2046年年中819萬，25年間增加78萬人，主要涉及「淨移入」152萬新血，以及生育率微升；惟 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 今年中人口749.8萬 增15.2萬人 今日 今年中人口749.8萬 增15.2萬人 港夫婦平均育0.9子女 創新低 今日 港夫婦平均育0.9子女 創新低 蝸居工作添壓 婚姻性生活滿意減 今日 蝸居工作添壓 婚姻性生活滿意減 你可能感興趣 今年中人口749.8萬 增15.2萬人 今日 01:00 今年中人口749.8萬 增15.2萬人 港夫婦平均育0.9子女 創新低 今日 01:00 港夫婦平均育0.9子女 創新低 蝸居工作添壓 婚姻性生活滿意減 今日 01:00 蝸居工作添壓 婚姻性生活滿意減 疫情 人口 移民 外傭 政府統計處 生育 單程證 葉兆輝