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港人口今年回升 2046料達819萬

「淨移入」152萬人 每3人多於1長者

港聞版 2023/08/16

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政府統計處最新推算，本港人口今年起終止跌勢，直至2046年保持升勢，居港人口將由前年年中741萬人，增至2046年年中819萬，25年間增加78萬人，主要涉及「淨移入」152萬新血，以及生育率微升；惟

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