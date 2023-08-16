政府統計處最新推算，本港人口今年起終止跌勢，直至2046年保持升勢，居港人口將由前年年中741萬人，增至2046年年中819萬，25年間增加78萬人，主要涉及「淨移入」152萬新血，以及生育率微升；惟

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