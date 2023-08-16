7CAFÉ迎711間分店 3天限定$7杯優惠

每朝飲杯咖啡先返工係唔少人嘅生活習慣，黛安收到風，7-Eleven自家品牌7CAFÉ，繼去年4月慶祝第600間分店開張，今年8月7CAFÉ已開拓至711間，切實做到「梗有一杯喺左近」，令大家隨時都可以歎到一杯優質香濃嘅即磨咖啡。7CAFÉ深受大眾愛戴，除咗因為銷售點方便而且CP值高，亦因為佢哋獨家嘅咖啡豆拼配組合，不但嚴選巴西、洪都拉斯及印尼嘅100%雨林聯盟認證Arabica咖啡豆，仲要喺本地新鮮烘焙，保留咖啡獨有嘅香氣，所以吸引到唔少人捧場。

公關姊妹話，於過去一年，7CAFÉ總共售出超過1,000萬杯咖啡，若果將所有咖啡杯疊起，高度大約相等於3,204幢國際金融中心（IFC）㗎！為咗迎接711間分店，7CAFÉ將推出3日限定咖啡優惠，今日（16日）起至本周五（18日），一連3日大家可以用$7優惠價，就可以喺全綫7CAFÉ享用任何凍或熱嘅優質即磨咖啡（原價熱飲$15，凍飲$17，聯乘產品除外），無論係咪咖啡迷都唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報》