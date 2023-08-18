浸會醫院發展進入新里程 東九龍醫療中心平頂

近年醫療科技與服務不斷進化發展，不少過往在醫院進行的檢查或治療程序已可於日間醫療中心進行，並結合先進科技與設備，實踐智慧醫療。香港浸信會醫院（浸會醫院）本着「全人醫治．榮神益人」的宗旨，不斷提升醫療質素，拓展服務範疇，2018年策劃興建全幢式獨立專科日間診療中心，經過四年半的工程，浸會醫院東九龍醫療中心大樓日前舉行平頂儀式，預計於明年中陸續投入服務，標誌着浸會醫院的發展邁向新里程，在慶賀六十周年鑽禧之時，再次展現浸會醫院高瞻遠矚的視野，積極應對社會變遷下的各種新挑戰。

自1963年建院以來，浸會醫院致力提供全人醫療服務，持續革新服務模式及引入嶄新科技。醫院由昔日的A座擴展至今，共有五座大樓，設有八百多張病床、手術室、超過二十個專科醫療中心及專職醫療中心、二十四小時門診等。醫院董事會主席吳炳榮醫生在平頂儀式上分享醫院的發展：「隨着本港人口高齡化，醫療服務需求日益增加，浸會醫院早在多年前已策劃興建全資擁有的日間醫療中心，並於2020年底於牛頭角租用地方率先開設首間日間醫療中心，到今年適逢浸會醫院的60周年大日子，東九龍醫療中心更得以順利平頂。」

醫院建設委員會主席陳志強牧師在平頂儀式上分享由零開始的建設歷程：「董事會及醫院一直構思不同的發展計劃，在落實發展日間醫療中心後，隨即馬不停蹄地尋找適合的地方，並因應東九龍區人口的急促增加，於2018年12月購入觀塘欣業街8號的地皮，興建醫院第一座、亦是區內唯一一幢獨立的專科診療中心，務求把『香港浸信會醫院』這個優質醫療服務品牌，伸延至另一個新的服務據點，服務更多市民。」



施工期間 屢遇挑戰



然而，過去數年正值社會經濟動盪，中心在施工期間亦屢遇挑戰，醫院醫務發展及醫療素質委員會主席錢劍輝醫生表示：「2019年至今，四年半內經歷社會動盪，繼而是新冠疫情，令醫療中心的地基及大樓興建工程比原定計劃落後，但藉着施工團隊的努力及同事們的全力支持，終於順利迎來平頂儀式，實在感恩。」



屹立於觀塘海濱核心商業區的東九龍醫療中心，樓高三十層連兩層地庫停車場，步行至牛頭角港鐵站僅五分鐘步程，距離九龍塘浸會醫院約十至十五分鐘車程，以醫院作為中心的後盾及轉介，十分便捷。



智慧醫療 環保建築設計



秉承浸會醫院發展智慧醫療的方向，東九龍醫療中心以「智慧醫療創未來」為理念，佔地超過九萬平方呎的空間，涵蓋三十多項醫療及專科服務，包括各科專科診症中心、癌症化療中心、洗腎中心、放射診斷造影、物理治療部等。中心更引用多項智能及環保建築設計，包括建築信息模擬及資產管理（BIMAM）、垂直綠化牆、Neuron數字化智慧控制平台，利用5G和物聯網技術收集建築設備和系統的即時感知數據，如溫度、濕度、能耗和照明等，以達至提高運營效率，減少能源消秏，提升服務效率和整體環境舒適度的目標。



邁向鑽禧 啟動舊院重建



東九龍醫療中心的平頂，標誌着浸會醫院的舊院（A、B、C座）重建計劃正式展開，醫院部分專科中心和服務將遷至東九龍醫療中心，以騰出空間配合醫院在原址的重建計劃。在未來十年的蛻變過程中，醫院將面對更多任務和挑戰。錢劍輝醫生以名句「不經一番寒徹骨， 怎得梅花撲鼻香？」勉勵醫院同事，「未來或有很多艱難，我們要迎難而上，上下一心提供更多現代化服務，成為一間基督關愛的智慧醫院，邁向服務更上一層樓之願景。」醫院行政及策劃總監黃婉玲女士於平頂儀式上特別感謝董事會在工程項目上的無私貢獻及支持、項目團隊的配合、員工的付出，讓東九龍醫療中心由策劃、選址、落實興建到建設都能順利進行，達至將醫院服務推展至九龍塘以外的地區，服務更多市民。

▲ 東九龍醫療中心是區內唯一一幢獨立專科日間診療中心，服務區內迅速增長的人口，滿足市民對優質醫療服務的需度求。

▲ 香港浸信會醫院董事會主席吳炳榮醫生（中）、香港浸信會醫院醫務發展及醫療素質委員會主席錢劍輝醫生（左四）、香港浸信會醫院建設委員會主席陳志強牧師（右二）、香港浸信會醫院董事朱活平牧師（左二）、香港浸信會醫院行政及策劃總監黃婉玲女士（右四）、其士國際集團有限公司主席兼董事總經理郭海生先生（左三）、其士國際集團有限公司總經理司徒世華先生（左一）、協興工程有限公司董事總經理朱達慈先生（右三）、協興工程有限公司執行董事關美成先生（右一）於日前在觀塘欣業街8號地盤進行平頂儀式。

▲ 香港浸信會醫院董事會主席、成員以及高級管理層於平頂儀式上一同慶祝東九龍醫療中心的興建工程順利進入最後階段。

東九龍醫療中心設計概念圖

▲ 兒童及青少年科中心採用了童趣滿滿的設計，讓整個診症空間充滿著關懷，務求讓小朋友更安心。

▲ 東九龍醫療中心引入先進的醫療設備，務求讓病人得到優質的醫療服務。

▲ 化療中心環境舒適，設有屏障分隔，私隱度高，讓病人安心接受治療。



(特約)