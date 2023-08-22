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零售業變天  全球2百萬企業起動  邁向2027年1D+2D條碼雙軌制

特約 00:00 2023/08/22

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全球標準組織GS1於美國的調查指，當地82%零售商及92%品牌商如Walmart、P&G、百事可樂等支持於未來5年將產品條碼過渡成可儲存更多訊息的2D條碼(或稱二維碼)i。此外，當地GS1與商界發起「Sunrise 2027」計劃，在2027年年底前於零售點配備能掃描二維碼的裝置，預期產品包裝上屆時會有2D及1D兩款條碼雙軌並行。

2D條碼多用途 應付未來需要

許多公司都逐漸領略到以GS1 Digital Link標準生成的產品二維碼的好處。普通二維碼會連接一個網址(URL)，而GS1 Digital Link 標準二維碼則會可鏈接到許多資訊來源，連通各類B2B或B2C資訊，如個別產品批次、生產日期、有效期，以至碳排放、可回收物料等訊息。這些資訊能為持份者帶來產品透明度，亦可讓商戶隨時隨地更新資料如折扣優惠等，為消費者帶來驚喜、加強互動，同時展示品牌商可持續發展舉措。商戶更可分析產品掃描數據，以便作宣傳或業務決策。

GS1全球分會正積極與當地商戶及官方機構合作，帶動現時全球200萬間正在用GS1條碼的公司，邁向二維碼及條碼並行時代。

中港推產品二維碼  成全球先鋒 

中國物品編碼中心(GS1 China)及浙江省市場監督管理局去年簽署聯合聲明，推動浙江省率先參與「全球二維碼遷移計劃」(簡稱GM2D - Global Migration to 2D)。計劃估算到2025年年底，整個浙江省食品行業都會在包裝上應用二維碼。屆時消費者只需掃描包裝上二維碼即可進入「浙食鏈」系統，了解商品從生產到上架的全部過程。項目至今年6月已有階段性進展 — 約25萬種產品已應用了2.5億個二維碼ii

在本港，香港貨品編碼協會(GS1 HK)建基於GS1 Digital Link標準，推出「1QR」促進產品二維碼的應用：消費者掃描「1QR」後即時看到產品原產地、成份、營養價值、優惠、證書認證、追蹤溯源、防偽驗證、公司聯絡方法等多元化資訊；商家則可在不同時段，隨時更新優惠，為顧客帶來驚喜，同時追蹤推廣成效，打通線下線上商機。

GS1 HK總裁林潔貽表示，現時已有超過5,100家香港公司將產品資料放上1QR平台上：「我們在30多年前將GS1條碼標準引進本地零售業，為零售結賬帶來重大變革，其後更延伸到醫療護理、食品及餐飲服務、運輸物流、創新科技等行業。新一代二維碼能儲存更多資訊，讓持份者各取所需，絕對有潛力重塑新世代的全球商貿環境。」

海皇粥店推出新包裝粥便利用「1QR」增巿場信心、鼓勵新客回購（成功案例詳情）；而麥文記亦以該二維碼驅動線下線上零售（相關內容）。

澳洲Woolworths及泰國7-11推二維碼

亞太區方面，澳洲最大連鎖超巿Woolworths與其供應商合作，以GS1二維碼應用在新鮮肉類及冰鮮家禽上，記錄個別產品批次及過期日等資訊，做好食品安全管理。在2022年初，超過1,000家Woolworths超巿內的5成肉品包裝均已貼上二維碼，既能避免出售過期食品，更能在過期前促銷而減少4成肉類浪費。（案例詳情

另外，現時泰國7-11擁有超過12,000間店，已在超過100款食品上應用載有GTIN、批號及產品到期日資訊的二維碼，並升級了收銀機設備以讀取2D條碼。若掃碼結賬時產品已到期，系統就會提示店員更換產品，其研發部主管亦指項目有助簡化店鋪營運、令庫存管理更有效率，更重要是避免消費者買到過期產品。（案例詳情

二維碼符合歐盟「數碼產品護照」規定

為加速達致零碳排放目標及建立循環經濟，歐盟於2022年提出Proposal for Eco-design for Sustainable Products Regulation（永續產品生態設計法規）草案，將會規定受監管產品都必須有「數碼產品護照」(DPP - Digital Product Passport)。「護照」內容包括碳排放、可回收成份、供應鏈資訊等，並須有獨一識別方法如GS1編碼，以便企業、監管機構和消費者之間數碼共享產品的環保等相關資訊，旨在降低產品生命週期對環境的影響，同時支援歐盟產業政策，如以透明資訊刺激對可持續商品的需求、推動可持續生產。

紡織品、電池、傢俱、電子產品等都是該法規監管的首批對象，所有在歐盟生產或入口到歐盟巿場的產品，都要收集與產品生命週期相關的資料，從原材料到消費者、以至回收材料。預計到2030年，歐盟市場上除食品、飼料和醫藥產品外，所有產品都要滿足DPP要求，而GS1標準的二維碼正可滿足這項監管要求。有關DDP更多資料（英文）：https://gs1.eu/activities/digital-product-passport/ 

籲各界合作 推進商貿新里程

消費者和業務夥伴對產品資訊的要求越來越高，GS1 HK總裁林潔貽呼籲商界要積極配合、搶佔先機：「GS1二維碼能提升產品透明度、增添食品安全度及加強顧客信心，供應商要在產品上兼容二維碼，為產品增值；這對港商尤其重要，因為商品變得標準化(commoditisation)，港貨競爭力漸失，唯有強調產品可信度、真實性及安全性，才能在本地以至在內地大灣區巿場突出優勢，滿足區內消費者的新要求。GS1 HK將繼續與夥伴緊密合作，為新一代二維碼創造廣泛使用的有利條件，釋放其無限可能。」

i GS1 US (2020年3月). “Retail Industry Supports Transition from U.P.C. to Data-Rich Barcode, According to New GS1 US Study”(https://shorturl.at/bpqH8)
ii 浙江省巿場監督管理局(浙江省知識產權局)（2023年6月12日）。〈【新華社浙江頻道】浙江“全球二維碼遷移計畫”已覆蓋經營主體7.6萬家〉。取自 http://zjamr.zj.gov.cn/art/2023/6/12/art_1228969894_59029790.html 

(特約)

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