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問與不問

副刊版 2023/08/17

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「莫醫生，你對Kelun-Biotech（科倫博泰）在今年ASCO報道的全新RET inhibitor A400有何意見？」問題極其準確尖銳，可以來自肺癌專家，也可以來自職業投資者，醫生年中面對不少類同問題。

惟這一次很特別，問題來自病人丈夫。相信他定必很關注RET陽性肺癌新動向，再加上十分勤力才能緊貼這新資訊。要不是醫生也在ASCO現場聽發表，也難以回答。雖有三分敬佩病人丈夫認真的態度，但仍不禁懷疑這態度會否對病人有幫助。

從年輕病人的身體語言，便知她對此資訊興趣不大，醫生也不用論文式回應丈夫，反而轉過來問病人有問題沒有？她即時反應：「相信這肺癌存在已久，只是未能察覺，有沒有可能是我懷孕期間已有肺癌？若有，肺癌細胞會否傳染給胎兒？」又是一個細緻的問題，只是說來充滿情感和憂慮。醫生即時解說，癌細胞絕無可能感染胎兒，但她聽後竟情不自禁地哭起來，相信不是因為醫生答案，而是想起自己的病和年幼的孩子。

丈夫以理性處理困難，而太太則只着重情感，醫生便開門見山問句：「你們在家時常討論病情嗎？」太太說：「是的，他時常講，好煩！」丈夫答道：「只希望找到最好的方法！」

兩人都沒有錯，只是處事方法不同。丈夫在尋找資訊的過程中，得到安慰和希望；而太太只想抱着孩子過正常生活，把醫療重擔放在醫生手上，不去想、不問細節，也是得到安慰和希望的一種方法。

問與不問，各施各法。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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