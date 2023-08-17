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Barbie導演夠功力

副刊版 2023/08/17

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兒時從無興趣玩Barbie，故我的童年沒有洋娃娃和粉紅色。Barbie於我，沒丁點童年回憶或情意結，但我還是走入戲院看了《Barbie芭比》，因強烈好奇心驅使我想了解，為何全球好評如潮？上映至今天已突破票房十一億美元，連身邊平時散發濃烈女性主義的女朋友，看完都興致勃勃地說此片有驚喜。而Mattel和Warner Bros.在配合電影宣傳上，co-brand了逾百家品牌，如夥Gap推系列服裝；有些聯乘更估佢唔到，如：家居保險、Airbnb的Barbie's Malibu DreamHouse、Barbie Crocs等，造成全球Pink Movement，風頭一時無兩。不少朋友到戲院觀看時，一身粉紅湊熱鬧去。從營銷角度看，已是非常亮麗的成績，故在公在私，我是懷着好奇心去看的。

這齣片成功扭轉了Barbie這些年給人Dumb Blonde（美女無腦）的印象，當中涉及議題有男女平權（與其說它浸透女性主義信息，我更認為電影呈現的男性在Barbie世界的不公，以及Barbie在現實世界才驚覺女性在父權社會的卑微，反而是刺激觀眾思考性極端男權女權的扭曲價值觀）、身份認同、自我實現、女性身體意象、生命反思等，極富爭議且沉重，稍一過火，要不給人偏激、夾硬、高舉女權的極端印象，要不會犯下懶係要世界大同、全世界不分黑白美醜男女你我充滿愛的左膠tone（《小魚仙》鎩羽正是犯下此誤），但Barbie電影的導演Greta Gerwig處理和拿捏得宜，沒有硬銷性別或跨性別議題，甚至可把文本拍到當純娛樂片輕輕鬆鬆又得，但亦能把深層次問題拋給觀眾，可謂膚淺看又得，深度談亦可，這就是導演的功力。

有些信息，下下硬銷及嚴肅tone，又悶又譖，令人反感或麻木。功力夠的人，能把重要的信息又fun又light地傳遞，潛移默化地刺激受眾去思考和反思。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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