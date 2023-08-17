香港欲搞活搞旺夜市的思考

香港居民愈來愈喜歡「財爺」陳茂波了，看他為了把經濟搞上去，潛精研思、絞盡腦汁，一會兒落區勤力宣傳消費券大計，一會兒又親自上陣參與「開心香港」活動推銷美食市集。這幾天，這位財政司司長最新大計是「搞活搞旺香港的夜市」。

陳茂波在網誌中表示，香港零售和餐飲業的表現在第二季正在改善；踏入下半年，香港旅遊業復甦也有加快的趨勢，但香港仍要不斷提升自身的競爭力和吸引力。他續指，短期內，港府要與業界合力把香港夜市搞活搞旺，保持復甦動力。

相信香港業界和廣大居民對於重新打造香港「不夜城」，是拍手叫好的。至於如何搞活搞旺夜市？財爺沒有詳細談及，頗有「拋磚引玉」的意思。近日，又有政界商界人士呼籲，放寬對食肆的管治，延長店舖營業時間，搞活搞旺夜市，讓香港重新恢復夜景、夜生活、夜文化。

時值夏日，晝長夜短，每到夜幕降臨，熱浪漸漸退去，人們才有心思戶外活動。因此，夏日是推動「夜市經濟」的最佳季節。今年又值3年疫情後的首個夏日，入夏以來，內地各大城市的「夜市經濟」異常火爆；南韓、日本、泰國等國家的「夜市經濟」也對遊客具有很強吸引力。

那麼，本港該如何搞活搞旺夜市呢？顯然，不是簡單地複製疫情前的模式，而應針對市場新變化、顧客新需求有所創新，使維港特色的煙火氣，帶來源源不絕的人氣。

私人消費潛力巨 注文化「靈魂」

陳茂波提出的「夜市經濟」，引發業界和社會關注，緣於私人消費的巨大潛力。

政府日前公布今年上半年的經濟報告顯示。私人消費開支在第一季按年實質上升13%後，第二季按年增長8.2%，經季節性調整後按季比較，第二季比第一季亦增加3.9%，反映即使受到外圍環境不明朗、利息上升、資產價格受壓等負面因素所影響，在消費券計劃、「開心香港」等政策措施支持和旅客人數大增下，本地私人消費仍能穩步增長。

作為本港經濟的兩大「引擎」，零售業和餐飲業的表現在第二季也正在改善。零售總銷貨價值和食肆總收益按年分別上升17.6%及24.3%，分別回復到2018年同期逾八成半和九成半。上述數字反映，第二季港人在港的消費亦有增長。

另外有一個值得關注的數據：7月份，訪港旅客人數約360萬人次，即每日約有11.6萬旅客訪港，按月上升超過3成。基於以上信息，「財爺」認為，預計私人消費和訪港旅遊業仍然是下半年的主要增長動力。

私人消費潛力巨大，如果本地不能提供消費機會，市民要麼繼續遏抑消費，要麼到其他地方消費。今年上半年，港人北上深圳消費的趨勢，就是一個例證。

香港經濟發展需要「多輪驅動」，在其他「輪子」見效之前，以搞活搞旺夜市，是近期的一個很好的選擇。

不久前，一部電影《長安三萬里》火遍全國，李白、高適等大唐盛世的詩人在這部電影里活了起來，成為無數青少年的偶像。懷揣着對詩人的崇敬之情，對大唐盛世的嚮往之心，這個暑假，無數莘莘學子把旅遊目的地選在西安（古稱長安）。西安的「大唐不夜城」再現盛世繁華，令人趨之若鶩！遊客如潮，當地不得不採取「限流」的方式以保障安全。

最近，刀郎的一曲《羅剎海市》火遍全球，成為至今網上播放量最多的華文歌曲。除了原創版本以外，京劇、豫劇、秦腔、越劇、黃梅戲、湖南花鼓等各種版本的《羅剎海市》鋪天蓋地而來。在內地許多城市的夜市上，《羅剎海市》的原創版及各種版本的演唱，響徹夜空，此起彼伏。

以上現象啟示我們，文化是夜市的靈魂。夜幕降臨，萬家燈火，涼風習習，忙碌了一天的人們，卸下一身的疲憊，在露天的夜市裏，或聽音樂，或觀演出，或逛貨攤，或小酌一杯，或品嘗美味，感受特殊場景下那種輕鬆愉悅的氛圍，這才夜市的魅力所在。

香港欲搞活搞好夜市，亦須為夜市注入文化因子。香港是中西文化的交滙點，夜市裏，各種膚色的人們本來就是一道獨具特色的風景綫，但這遠遠不夠，香港應該把各種高端的會展、文化巡遊、大型演唱會等活動，與發展夜市結合起來，經濟搭台，文化賦能，令香港夜市更具「國際範」和「香港味」。

「政府之手」作用大 2方面發力

有香港媒體朋友問我，內地的夜市經濟，哪個城市搞的最好，我回答首推「淄博」。今年「五一」，「淄博燒烤」火遍全國，當地政府功不可沒。政府公務員變為「店小二」，為天南地北的遊客服務。遊客浩浩蕩蕩地到淄博吃燒烤，不僅是疫情結束後釋放情緒，更是「用腳投票」，為淄博的政府服務點讚。

香港不同於內地，政府的資源整合能力、社會動員能力無法與內地相比，但在發展夜市經濟上，「政府的手」依然有施展的空間，至少可以在兩個方面發力。

一是謀劃規劃。夜市涉及的行業較多，餐飲是必不可少的「節目」，這就涉及到食品安全、環境衞生等要素；夜市營業時間長，管理難度大，涉及到維護秩序的問題；夜市要吸引人流，又不能幹擾市民生活，涉及到合理布局的細節；凡此種種，都需要政府精心調研，整體謀劃。

二是引導鼓勵。要讓夜市火起來，商家要有積極性，除了常規消費，還需要引進吸引遊客的新項目、新場景。因此，政府應出台鼓勵政策。財爺在網誌中表示，今年財政預算案預留了一億元爭取吸引更多旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，提升香港的國際形象；又撥款超過2.5億元予文旅局繼續舉辦多項大型旅遊盛事，包括下半年的美酒佳餚巡禮、香港單車節、繽紛冬日巡禮等。這些支持措施必不可少，還可根據夜市經濟的發展再增加。

總之，夜市要火起來，「政府的手」必須有力地「推一把」。

鬆綁創新並舉 疊加文娛升級版

香港要搞活搞旺夜市，首要之事是「鬆綁」，這需要精心施策。比如，有的地方擁有打造夜市的條件，但如果商家延長營業時間，給那裏的住戶帶來不便，恐引發住戶不滿，如何協調二者之間的矛盾；又比如，本港地域狹小，對泊車的管理歷來十分嚴格，夜市興起，「泊車難」如何解決；還有，香港的某些大牌檔很有特色，不僅令人頗飽口福，還承載着港人的記憶，但按照現在的法例，大牌檔的牌照無法傳給下一代，如何保留這些獨具特色的店舖呢。

搞活搞旺夜市，也離不開創新。在許多人的印象中，夜市就是「購物+吃喝」，但這僅是夜市的「基礎版」，現在要打造「購物+吃喝+文化娛樂」的「升級版」才行。「文化娛樂」這個板塊如何疊加上去，是集中搞大型活動，還是分散搞小活動，不同區域的夜市應有區別。再者，香港夜市的「文化娛樂」這個板塊要獨具特色，讓人有「眼前一亮」的感覺，亦需要有創意團隊精心策劃，這是一項難度不小的工作。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶非常重視香港激活本地消費，他在今年4月視察香港時，第二天清晨就專門前往九龍灣一間茶樓品嘗港式早茶，實地了解香港居民生活，與地區基層代表和街坊居民悉心交流。香港發展「夜市經濟」是激活本地消費的一個大招，夏副主席及中央港澳辦一定會大力支持。

香港欲搞活搞旺夜市，需要找準賽道、找對賽手，現在看來，還有很多功課要做。不過，這一點，大家都認同，搞活搞旺夜市，不僅是香港經濟復甦的吸引力，也是長遠發展的競爭力。

▲ 香港搞活搞旺夜市，不是簡單地複製疫情前的模式，而應針對市場新變化、顧客新需求有所創新，使維港特色的煙火氣，帶來源源不絕的人氣。（資料圖片）