  • 30°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年

行政人員版 2023/08/17

分享：

分享：

遊戲廠商巨頭Xbox近日宣布，加入一項新政策，旨在釐清Xbox如何執行其社群準則的違規處罰，並幫助玩家跟蹤對其帳戶進行的執行操作。

Xbox表示，在新政策下，若玩家違反了Xbox社群準則，將受到系統發出

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相
今日
林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相
SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼
2023/08/16
SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼
Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版
2023/08/16
Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版
暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位
2023/08/15
暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位
iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌
2023/08/15
iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌
服務 遊戲 XBOX

上一篇文章

美傳統電視使用量 佔所有媒體不足50%

下一篇文章

林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？