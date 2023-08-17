Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年 行政人員版 2023/08/17 分享： 分享： 遊戲廠商巨頭Xbox近日宣布，加入一項新政策，旨在釐清Xbox如何執行其社群準則的違規處罰，並幫助玩家跟蹤對其帳戶進行的執行操作。 Xbox表示，在新政策下，若玩家違反了Xbox社群準則，將受到系統發出 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相 今日 林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 2023/08/16 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 2023/08/16 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 2023/08/15 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌 2023/08/15 iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌 服務 遊戲 XBOX