Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年

遊戲廠商巨頭Xbox近日宣布，加入一項新政策，旨在釐清Xbox如何執行其社群準則的違規處罰，並幫助玩家跟蹤對其帳戶進行的執行操作。

Xbox表示，在新政策下，若玩家違反了Xbox社群準則，將受到系統發出

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