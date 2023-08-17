林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相 行政人員版 2023/08/17 分享： 分享： 車迷盛事蒙特利汽車周（Monterey Car Week）即將在明天（18日）揭幕，超級跑車製造商林寶堅尼（Lamborghini）搶先發布其首款全電動超級跑車的相片，為蒙特利汽車周打響頭炮。 林寶堅尼 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年 今日 Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 2023/08/16 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 2023/08/16 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 2023/08/15 暴雪遊戲《鬥陣特攻2》 登Steam負評榜首位 iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌 2023/08/15 iPhone 14及14 Pro用戶 指電池健康值急跌 汽車 林寶堅尼 電動車