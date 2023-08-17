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林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相

行政人員版 2023/08/17

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車迷盛事蒙特利汽車周（Monterey Car Week）即將在明天（18日）揭幕，超級跑車製造商林寶堅尼（Lamborghini）搶先發布其首款全電動超級跑車的相片，為蒙特利汽車周打響頭炮。

林寶堅尼

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欄名 : 科技新知

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