展望10大新興科技 策略布局拓商機

在當下科技不斷進步的第4次工業革命（工業4.0）時代，全球企業冀通過開拓新發展領域，或者希望透過新興科技進行產品或服務創新，這個發展趨勢愈來愈顯著。例如利用人工智能（AI），Deepmind的AlphaFold已經實現預測不少物種逾億個蛋白質結構，首批AI發現的藥物已進入臨床試驗，可見新興科技轉化為商業應用，如今以一種較以往更快速的步履向前推進。

不久前，世界經濟論壇（World Economic Forum）公布的《2023年10大新興科技》（Top 10 Emerging Technologies of 2023），來自全球20個國家或地區的90多名專家，從95項有效技術提名中選出10大，無論是10大科技本身，以至選取的方法和標準，都很值得細心了解。因為當前新科技的橫空出世，以及創新產品和服務的推出，同樣顯得瞬息萬變，而不少創新產品和服務的生命周期，長短不易預料，所以透過了解專家對最新、最有發展潛力的10大新興科技的入選標準，或可以給企業進行策略性發展部署時，得到一些啟迪。

涵蓋AI醫療 能源生物農業

在2023年10大新興科技之中，除了「生成式人工智能」（最近一度火熱的聊天機器人ChatGPT和Bard，即為生成式的AI），3項為科技醫療的應用，包括「AI輔助醫療」、「設計的噬菌體」和「改善心理健康的元宇宙」；3項能源技術領域，包括「柔性電池」、「可持續航空燃料」及「可持續運算」；兩項涉及生命生物科技的「軟性神經電子學」和「空間體學」。一項與農業數據相關的「植物可穿戴感測器」（見表），顯示了科技醫療、生命生物科技、新能源和綠色能源、信息科技、AI等為當前最具發展潛力的前沿行業。由這些新興行業發掘出的創新產品和服務，亦為全球企業所憧憬。

在評選過程中，對於這10大新興技術，專家團隊評估這些技術對人類、地球、繁榮、產業和社會公平等方面的影響，並同意這些技術除了對社會和經濟帶來重大利益外，還具有顛覆性，對投資者和專家有吸引力，並預計期在5年內得到大規模應用。

細看專家評選的4項標準：

1.新穎性：該技術正在勃起，方興未艾，處於初期開發的早期階段，尚未廣泛使用；

2.適用性：有潛力對未來的社會和經濟產生重大用途和益處，而非僅僅只是得到少量的關注；

3.深度：是多過一家公司，並且外界對其投資的興趣日益濃厚的焦點所在；專家群體對此感到興奮莫名，而該技術可能會在未來3至5年內產生重大影響；

4.力量：在改變既定方式和行業方面，具有潛在強大性和顛覆性。

很顯然，這4項選取標準，無疑是新興技術的顯著特質。可以說，在目前新興科技推動社會經濟發展的大趨勢下，企業進行產品和服務創新時，這4項選取標準在考量方面亦具有適用性。

此外，參與評選的專家，通過5個指標來評估這些技術的潛在影響，包括：

1.對人類的影響。參與者對每種技術在增強人類安全和尊嚴上的潛力，進行期望評分，所涵蓋的範疇包括未來10年的糧食安全、清潔水的獲取以及醫療保健成果的改善；

2.對地球的影響。評估這些技術可以在多大程度上幫助保護和恢復地球生態，包括恢復生物多樣性、最大限度地減少廢物，以及減少溫室氣體排放等考慮因素；

3.繁榮。評估每種技術改善全球個人生活質量的潛力。考慮因素包括創造就業機會、增強連繫性和增加休閒時間；

4.評估這些技術在未來10年顛覆現有行業，並創造新市場的潛力；

5.評估這些技術促進全球社會公平。涉及可否民主地獲取醫療保健、能源、材料和互聯網等基本資源和服務的能力。

剖析評選標準 發揮創新泉源

這些標準，基本上同目前商界及投資界所重視的「環境、社會及管治」（ESG）等概念與行為可謂一脈相承。值得注意的是，10大新興技術發展潛力巨大，予人無限憧憬，但在實際應用上，如何作出合理而有效的監管，無疑是一個必須解決和受到正視的問題。但總的來說，新興科技既是企業開拓新發展領域，也是進行產品及服務創新的泉源；而專家對新興科技的選取標準，考慮其對人類個體、社會以至地球生態可持續發展的影響，這些因素，顯然亦為企業進行成功的策略性發展考量要點所在！