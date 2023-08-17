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麥當勞零碳認證餐廳登陸太和 全力推動「減碳減排減塑」

行政人員版 04:00 2023/08/17

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近年香港麥當勞致力推動綠色餐飲體驗，繼去年全綫餐廳轉用木餐具後，最近更將太和餐廳變身全港首間獲美國綠色建築委員會LEED零碳認證餐廳，預計其環保設計可為餐廳減少848.22公噸二氧化碳當量，等於種植約36,879棵5米高樹木，實踐「減碳、減排、減塑」。黛安知道，麥當勞仲再度邀請咗星級爸爸郭富城做環保大使，聯同Pinkfong Baby Shark推出全新環保宣傳片㖭！

太和餐廳特設多項全新親子設施，包括親子充電單車座位、環保教育角等，結合玩樂與學習，增強下一代嘅環保意識。即日（17日）起，備受小朋友喜愛嘅麥當勞派對，仲會推出全新Baby Shark環保主題，畀佢哋度過別具意義嘅派對時刻。另外，麥當勞今次仲聯同The Pinkfong Company旗下嘅Baby Shark攜手推出全新1套3款圖書及親子填色遊戲，內容涵蓋3大可持續生活主題，分別為「電力小子」、「珍貴的小水滴」及「尋回清新校園」，以趣味互動方式教小朋友學習環保小知識。即日起一連3星期，輪流隨「開心樂園餐」送出㗎。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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