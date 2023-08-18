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Chaumet 植物生態學

副刊版 2023/08/18

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Chaumet的設計師希望邀請大家參加是次的野外田園考察之旅！第一站先走入灌木林中，齊來認識槲寄生和蕨類植物；然後到開滿七彩花卉的公園，置身於三色堇、鬱金香、鳶尾花和海芋的花叢中；最後再到田野，欣賞金

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欄名 : Jewelry

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