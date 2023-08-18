尖沙咀開新店 周秀娜 X HUBLOT大玩我愛夏日長 時空魔法

雖則立秋已過，但熱浪仍未減卻，有見及此，瑞士腕錶品牌舉行HUBLOT LOVES SUMMER一連串「消暑」活動，除了邀請性感女神周秀娜加持，更帶來多款腕錶打招呼，部分新作更是首次到港，一切無非為大家

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