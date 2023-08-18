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3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界

副刊版 2023/08/18

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小孩子的世界，可以變化多端，天馬行空無框架，超乎大人想像。

由即日起至8月31日，深水埗3間特色小店，包括Whatever. Coffee、不苦BUFF及獵人書店，將展出56位小學生的藝術作品，大家不妨

...

欄名 : 本地遊

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