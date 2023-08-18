3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界 副刊版 2023/08/18 分享： 分享： 小孩子的世界，可以變化多端，天馬行空無框架，超乎大人想像。 由即日起至8月31日，深水埗3間特色小店，包括Whatever. Coffee、不苦BUFF及獵人書店，將展出56位小學生的藝術作品，大家不妨 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂 2023/08/07 T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 2023/07/18 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 2023/07/08 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 2023/06/28 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 2023/06/27 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 小學 興趣 繪畫 陶藝