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獸類人性

副刊版 2023/08/18

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社團霸地盤收門生（俗稱收𡃁），利用他們為非作歹從中取利，這是耳熟能詳的戲劇橋段。而遠在非洲的雄獅也不遑多讓，牠們主要工作正是霸地盤，在地盤各方位留下大小便以作標記。地盤內，牠盡收納母獅，一方面當然為生育，另一方面母獅要負責覓食，主要狩獵由母獅操持，得手後，雄獅才施施然來吃「頭啖肉」，母獅和小獅只得吃「餸尾」。雄獅只須保護地盤，不讓其他雄獅入侵，若有侵擾，便要大打出手。

一夜情，男女遇上若有點喜歡對方的，便找個地方做愛，之後便各奔前程，沒有絲毫關係。這行為跟長頸鹿也差不多，牠們並非群體生活，而是temporary association（臨時會合）。三、四隻長頸鹿走在一起，彼此並無血緣關係，共同覓食和性交一段時間，過不幾天便又獨自上路。當在路上遇上其他長頸鹿時，又會再次過渡性地會合，周而復始循環不斷。

香港獅子山下，當年最為人知曉的，便是七十二家房客那種互助精神。想不到斑馬也分享這種精神，牠們絕對是群居動物，特別留意到牠們集合一起時，永不會面向同一方向。原來，牠們會自然地分工，各自面對不同方向，一旦有獅豹等兇猛野獸出現，便可即時通報，以作互相守護。

社團、一夜情和獅子山下，野生動物竟跟人類生活行為有相似之處。其實倒不奇怪，始終大家都源自非洲這片廣闊土地，只是各自走上不同進化路綫。

獸類有人性，抑或人類有獸性，這點便無可稽考了

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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