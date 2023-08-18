被Barbie啟發的管理智慧

曾幾何時，Barbie標誌着的娃娃臉、S形身材和高踭鞋，在一股反性別定型和物化女性的社會力量下，已被視為out晒的歷史遺物。Mattel雖曾嘗試推出不同身形、職業和種族的Barbie，但也不足以扭轉頹勢。今次藉電影《Barbie芭比》製造了全球熱話和粉紅熱潮的亮麗票房，乃稀有的翻生故事。

近年，我經常思考和留意的一個課題，是一個品牌／企業／人物／城市，如何翻生？這是任何界別的領導層，在疫後都需用心想想的問題。Barbie之忽然翻生，是它有guts做些破格事：

一、Mattel找了導演Greta Gerwig及其伴侶Noah Baumbach共同創作電影劇本，並承諾讓二人自主決定劇本的一切。

領導層可參考的智慧：若機構思維已僵化或老化，必須向外延攬人才帶入新刺激和新意念，但：A.必須確保是真人才，並要在領域裏已建立受業界重視的成績及口碑，Gerwig和Baumbach絕對符合條件。B.真正向外找到人才，就要放手給他們去搞，否則，一大堆官僚規限，這個不能、那個又不合宗旨／方針，即使找到一班頂尖人才，卻把他們困到籠內，豈能有好點子？久而久之，更好的人才、更有心的人，也只會離場。

二、亦因Gerwig和Baumbach的緣故，電影內不乏自嘲場面，例如：Mattel透過電影自嘲Barbie所代表的消費主義與刻板女性印象；電影中的Mattel高層清一色是男性主導，反映了現實情況，皆因公司主席兼CEO、CLO、COO、CFO、CTO全是男人；電影亦展示了Mattel很多滯銷的失敗產品。

領導層可參考的智慧：能承認自己曾有不足／不光彩之處，反倒令人加分；反之，死命想死撑自己世一、無瑕、無誤，是打大赤肋凸出個肥腩當新衣的國王，自己陶醉非常，世人卻相當嫌棄。