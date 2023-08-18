石器時代人類 擁超級武器的危險

薩克斯（Jeffrey Sachs）是一位國際知名的美國經濟學家，在國際經濟及持續發展方面有過巨大的貢獻。他近年對美國的霸權主義大感不滿，視俄烏戰爭的始作俑者是北約的擴張搶地盤，對中國文化、經濟政策及一帶一路卻非常讚賞，這自然招致美國主流媒體及政客的痛恨，我也不知他承受過多少明槍暗箭，但他卻是愈戰愈勇，合乎蘇東坡在《留侯論》所言：「天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒，此其所挾持者甚大，而其志甚遠也。」

自私膽怯依舊 又想稱王稱霸

我1996年第一次認識他，那年他來港參加我們主辦的學術會議，那次我的助手為了行政方便，把所有與會者的護照收集起來，薩克斯因要早一天離開，找不到護照，向我求救，問題也迅速得到解決，整件事分明是我們的誤失，但他卻多次連聲道歉，與美國政府慣常的盛氣凌人作風截然不同，可知其為人教養非凡，使人印象深刻。去年他獲頒一個國際大獎「唐獎」，在台灣領獎時發表了一篇極有深度的演說，使人不能不為人類命運前景擔憂，並不能不用心思考如何才可脫困。

在「唐獎」演說中，他開宗明義便引述了他在哈佛大學一位智者同事進化生物學及研究螞蟻社會行為威爾遜（Edward Wilson）發人深省對當今世局的論斷：現在人類情緒進化的程度仍處於石器時代的階段，制度仍是中世紀的，但科技能力卻是神級般幾乎無所不能。基因影響下的情緒、人類文明所建立起的制度及科技，三方面毫不協調，這便為人類埋下重大危機，也許人類會自取滅亡。

薩克斯所提到的石器時代情緒意何所指？我相信是指人類的自私、膽怯，但若有機會又想稱王稱霸。今天國際關係中聲名鵲起的概念「修昔底德陷阱」（強國見到後起之秀追了上來便會千方百計打擊後者），政治學家米爾斯海默（John Mearsheimer）所論述的「現實主義理論」，即大國尤其是超級大國對其他國家必定會顯示其霸權，要別國馴服，「卧榻之側，豈容他人酣睡」，這些都是原始人接受的叢林法則，再加上人類的膽怯，便出現羊群效應、西瓜靠大邊等現象。在薩克斯眼中，這些現象在西方世界，尤其是美國中，最為突出，他也慨歎這些國家不懂中國古代孔子與孟子的智慧「己所不欲，勿施於人」。

美頻發動戰爭 卻乏制度約束

倘若人類，或某些國家的政府，受着上述情緒或心態所操控，會有甚麼後果？在石器時代，這只會有局部的影響，有些部落互搶地盤便是，影響不會太大。但在已掌握高科技的現代社會，卻可大事不妙。人類早已擁有大殺傷力武器，戰爭隨時可導致數以十萬甚至百萬計的人死亡，若是用核彈，人類更可能滅絕。這是杞人憂天嗎？就在近一兩十年，單是以美國一國之力，便足以使利比亞、伊拉克、阿富汗等多個國家國破家亡，生靈塗炭，烏克蘭看來也會步上後塵。

手有大殺傷力武器，但行為不受制約，只取決於自己的喜惡，這是非常危險的事。但現代西方國家，尤其是美國，是否擁有有效的制度，制約着她們，使其知所顧忌，不會胡來？以事實作根據，她們的制度，亦即薩克斯口中，中世紀的制度，絕未有維護到人類的安全。從前香港不少人相信，民主選舉出來的政府不會發動侵略戰爭，這說法早已不攻自破，美國自認為「民主燈塔」，但她建國以來，只有17年沒有在打仗，侵略戰爭更是不可勝數。

一帶一路合作 國際應走之路

我們可以微觀一點，看看美國的社會。美國《獨立宣言》中認定人類天生有不可剝奪的權利，其中包括生命、自由，與追求幸福的權利。我熱愛自由，但美國的制度有無保障到很多非常重要的自由？這可疑得很，例如美國1791年12月15日制定的憲法第二修訂案容許美國人有擁有槍械的權利，事實上，有33.5%的美國住戶擁有槍械，蒙坦拿州、懷奧明州擁有槍械的住戶更超過6成。眾所周知，美國槍殺案層出不窮，每年被槍殺而死的超過2萬人，連小孩、瘋子也可隨時拿槍掃射別人。美國的制度連自己國民也保護不了，怎可排除其運用大殺傷力武器誅殺別國人民？

本來情況也不一定太凶險。在美蘇爭霸年代，美國也頗懂追求國際上的均衡，不敢太過胡來。蘇聯解體後，美國獨霸，其傲慢的霸主心態便更發展出來。不過，在過去幾十年全球經濟一體化的環境下，各國經濟互相依存，也可帶來一定的和平友好的要素，但中國強勢崛起，卻再次喚醒了美國人石器時代基因的恐懼及搶地盤情緒，看來自由市場帶來的互利機會，仍是抵擋不住霸權主義的私利。薩克斯對此失望之極，亦同時相信中國所提倡的一帶一路等合作計劃，才是國際間應走之路。

▲ 人類早已擁有大殺傷力武器，戰爭隨時可導致數以十萬甚至百萬計的人死亡，生靈塗炭。（路透社資料圖片）