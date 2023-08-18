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變幻中的雙城 星洲青年政策堪借鏡

評論 2023/08/18

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坊間輿論近年經常將新加坡及香港兩地互相比較，有人認為兩個城市各自的獨特優勢仍在，亦有人擔憂新加坡不斷接收由香港撤出的資金及人才，本港競爭力遭削弱。

筆者與MWYO青年辦公室的一眾年輕人，7月中到了新加坡交流，其間走訪了多個不同組織，嘗試了解當地的青年、房屋、公民參與等多方面政策。究竟新加坡青年在學業與工作上面對甚麼難題？當地政府如何提倡青年公民參與，增強他們對社區的歸屬感？疫後復常，但全球通脹升溫，時局變幻兩地人民又該如何自處？

新一代精神情緒問題 受關注

短短4天的行程，我們拜訪了政府部門及民間組織。首站到了一間慈善信託機構Majurity Trust，他們會就各項社會議題進行研究，亦有不同的眾籌項目，再與捐款人及協作機構緊密聯繫，務求幫助社會上弱小的一群。

該機構其中一個關注點，是當地兒童及青少年愈來愈嚴重的抑鬱問題，他們分享了不少令人驚訝的數字。其後筆者翻查資料，根據新加坡國立大學於4月發表的統計，每3名新加坡青年中便有1人疑有精神健康徵狀；而新加坡援人協會（Samaritans of Singapore）公布2022年10至29歲年輕人的自殺數字是125宗，創2000年以來的新高。

當地社會亦往往忽略14歲或以下青少年的精神健康需要，針對此問題，Majurity Trust聯繫了不同單位，最終成功設立100萬新加坡元的藍星基金（BlueStar* Fund），支援非牟利機構以創新意念舉辦活動，加強朋輩間的精神健康支援，讓青年成為同伴支持者（peer supporters）。內容包括教導他們有關心理健康素養（mental health literacy）方面的知識，讓他們能夠識別有需要的朋友，並提供所需資訊。

香港學童的自殺問題近年亦引起不少關注，數字顯示在2021年，每10萬名15歲以下兒童中有1.7人自殺，比率上升至歷史新高，如何攜手與社會上的有心人，一起與有需要的家庭前行，或是星港兩地都要深思的問題。

地區改造過程 青年共同參與

此外，我們亦拜訪了新加坡全國青年理事會（National Youth Council）（下稱理事會），該理事會坐落於烏節路一棟紅磚屋內，在鬧市中特別顯眼，成員還特地向我們介紹紅磚屋附近整個索美塞地帶（Somerset Belt），筆者對此印象特別深刻。

2019年，新加坡文化、社區及青年部開展「新加坡青年行動計劃」，其中一個方向便是改造烏節路的定位。有到過新加坡旅遊的讀者也知道，烏節路一向主打消閒娛樂，但當局就希望將其中的索美塞地區，打造成一個青年地帶。最特別之處，就是新加坡全國的青少年也可以共同參與整個改造過程，提出如何營造屬於青少年社區空間的建議，當局採納青年建議後，再訂出最終改造方案。現時區內除了有滑板場、表演公園外，焦點之一便是SCAPE創意社區中心，整個中心的運作與商場無異，有心創業的青年可以低廉的租金租舖創業小試牛刀。當局相信，整個參與計劃可讓青年意識到自己的意見受到重視，並有一個空間讓青年發揮所長共建社區，同時亦可啟發他們的創意。

香港青年對地區事務的熱忱很強烈，然而不論在體制內外，可供青年參與的管道有限。民政及青年事務局去年底發表的《青年發展藍圖》中，也積極開拓更多青年地區參與的模式。MWYO近年積極提倡「參與式預算」的概念，由市民特別是年輕人參與討論部分公共預算支出的用途，過程間彼此聆聽、理解，最終以投票或民意調查方式決定自己的社區發展。

我們亦向理事會介紹MWYO在彩福邨及葵青區的試行計劃，分享實際操作中的困難與經驗，並鼓勵當局也可嘗試下放部分公共財政的決定權給市民，而對方亦同意這樣的參與模式，有助公民特別是青年關心社區，增強對社會的歸屬感。

社區中心藉程式 連結政府市民

行程第二天，我們兵分兩路，拜訪了兩個由新加坡人民協會（People's Association）所營運的社區中心。他們的部分資助來自政府，宗旨是促進種族和諧及提升社會凝聚力。

這些社區中心跟香港的社區中心無論在設計還是活動方面也相類似，既有不同的康體設施供市民租用，亦有各項興趣班讓大眾參與。當中最大的分別，是當地社區中心聯繫區內居民的能力，這方面絕對值得香港仿效。疫情期間，義工除了定期家訪組屋區內的居民，了解他們的需要，更成功透過電子應用程式去連繫居民、發放資訊，成了政府與人民之間的橋樑。

針對長者不諳科技的難題，社區中心在疫情之後，更加開班組織年輕人教授長者運用智能電話，而長者反過來會教授年輕人快將消失的方言，讓長者重新找到自己的價值，有助推動跨代共融；此外，中心設有廚房讓各族裔的居民一起烹調家鄉美食，亦是令人印象深刻的文化交流方式，值得香港借鑑。

新加坡的組屋政策一直讓香港人趨之若鶩，筆者跟一眾同事參加了組屋導賞團，認識了不同年代落成的組屋，最有趣的是發現不少屋苑內也會有一個敞大的有蓋廣場，除了平時作康體用途，更會有居民在廣場內舉行婚禮或葬禮，「紅白二事」原來就在咫尺之間。

導賞員特別指出，資助房屋在世界各地主要是讓低收入人士有安身之所，但在新加坡，有超過8成公民也是住在組屋，性質截然不同。組屋以低於市價出售，加上買家可用公積金供樓，當地青年的買樓壓力大大減低。不過組屋申請以家庭為單位，單身者則要最少35歲後才能購買。而近年受到疫情影響，組屋的建屋速度減慢，影響申請人的上樓時間，加上房價急升，小市民供樓負擔亦有所加重。針對單身低薪人士，新加坡住房和發展委員會於月前公布單身房間出租計劃，房間面積略少於100呎，浴室和廚房都是共用空間，不過能否吸引單身者入住，我們只能拭目以待。

行程當中，我們也有機會跟一些近年到了新加坡生活的香港年輕人交流，話題也離不開兩地較勁、人才爭奪等等。談到在新加坡生活，他們也不約而同提到，最初難以適應當地炎熱的天氣，有時候也會掛念香港四季分明的氣候。但是他們也承認，新加坡的生活與居住空間較為寬敞，這是在香港千金難買的。無可否認，當說到娛樂消閒的一環，新加坡卻較沉悶，其中一位青年更說：「新加坡唔會出到姜濤囉！」香港的確比較多姿多彩，這是獅城較為失色之處。

談到兩地的競爭，這些青年都認為，香港是世界通往中國的大門；而新加坡則是世界認識東盟國家的窗口，各自的獨特優勢仍在。不過他們也觀察到，近年身邊有不少新加坡年輕人，也選擇到歐美地區闖一闖，似乎星港兩地要留住人才、幫助青年向上流也絕不容易。

星港各有千秋 競爭合作更強大

近期有不少分析指出，面對中美競爭趨向白熱化，世界動盪不安，香港作為中國與世界的橋樑，很容易受牽連。資金就有可能會離開香港，轉移到新加坡等東南亞國家投資。但在這趟旅程中，每當筆者跟當地人談到星港兩地關係的時候，他們並不會自傲，反而強調兩地皆有獨特之處，應保持互相競爭及合作，才能讓兩地更強大。至於如何將新加坡一些優勢，化成可行建議，並落實在港推行，MWYO的同事將續篇再談。

作者認為，新加坡人談到星港兩地關係的時候，他們並不會自傲，反而強調兩地皆有獨特之處，應保持互相競爭及合作，才能讓兩地更強大。（法新社資料圖片）

撰文 : 葉維昌 MWYO青年辦公室營運總監

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