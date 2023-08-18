內地客視港 「窮的去不起 有錢看不起」 政治版 2023/08/18 分享： 分享： 疫後通關，香港未見客似雲來，港人反而北上消費。據聞，飲食界首當其衝，本港旅遊業亦受波及。曾從事酒店業的立法會議員梁熙分析，現時香港對於內地客而言，是「窮的去不起，中產嫌低性價比，有錢的看不起」。 梁熙分 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 不出席不表決法案 有議員稱亦是表態 2023/08/17 不出席不表決法案 有議員稱亦是表態 隨特首訪東盟中東 團員要「交功課」 2023/08/16 隨特首訪東盟中東 團員要「交功課」 湯家驊：民主思路6至7人 欲戰區選 2023/08/15 湯家驊：民主思路6至7人 欲戰區選 長者「黑碼」有效期 內地擬延長至1周 2023/08/14 長者「黑碼」有效期 內地擬延長至1周 地產業界 親向特首爭取撤辣 2023/08/12 地產業界 親向特首爭取撤辣 政治 旅遊行業 香港 梁熙 小紅書 網紅 立法會 餐廳 李家超 東盟