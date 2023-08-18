內地客視港 「窮的去不起 有錢看不起」

疫後通關，香港未見客似雲來，港人反而北上消費。據聞，飲食界首當其衝，本港旅遊業亦受波及。曾從事酒店業的立法會議員梁熙分析，現時香港對於內地客而言，是「窮的去不起，中產嫌低性價比，有錢的看不起」。

梁熙分

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