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識做事更識做人 企業「PM」難被取代

行政人員版 2023/08/18

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過去幾年的移民/移居潮，許多有經驗的員工移居海外，市場上的PM也變得供不應求。「PM」是產品經理（Product Manager）或項目經理（Project Manager）的簡稱，亦是近來香港企業深

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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