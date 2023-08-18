識做事更識做人 企業「PM」難被取代 行政人員版 2023/08/18 分享： 分享： 過去幾年的移民/移居潮，許多有經驗的員工移居海外，市場上的PM也變得供不應求。「PM」是產品經理（Product Manager）或項目經理（Project Manager）的簡稱，亦是近來香港企業深 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 2023/08/11 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 2023/08/04 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 科技與文化結合 才是年輕人未來 2023/07/28 科技與文化結合 才是年輕人未來 逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手 2023/07/21 逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手 未來Web3新世界 與生活息息相關 2023/07/14 未來Web3新世界 與生活息息相關 產品 人力資源 移民