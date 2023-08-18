3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器 行政人員版 2023/08/18 分享： 分享： 俄烏戰爭持續，烏克蘭不斷研究新戰術，和透過不同科技來特製武器，以對抗俄羅斯。近日烏克蘭軍方透露，不少軍事業餘愛好者，嘗試利用3D打印和ChatGPT技術，以助烏克蘭改善武器。 The Economist ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」 今日 報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」 林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相 2023/08/17 林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相 Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年 2023/08/17 Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 2023/08/16 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 2023/08/16 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 俄羅斯 烏克蘭 軍事 無人機 3D打印