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3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器

行政人員版 2023/08/18

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俄烏戰爭持續，烏克蘭不斷研究新戰術，和透過不同科技來特製武器，以對抗俄羅斯。近日烏克蘭軍方透露，不少軍事業餘愛好者，嘗試利用3D打印和ChatGPT技術，以助烏克蘭改善武器。

The Economist

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欄名 : 科技新知

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