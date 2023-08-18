3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器

俄烏戰爭持續，烏克蘭不斷研究新戰術，和透過不同科技來特製武器，以對抗俄羅斯。近日烏克蘭軍方透露，不少軍事業餘愛好者，嘗試利用3D打印和ChatGPT技術，以助烏克蘭改善武器。

The Economist

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