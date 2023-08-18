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報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」

行政人員版 2023/08/18

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生成式人工智能（Generative AI）近來備受熱議，但此項技術的趨勢能否持續？近日市場調查機構Gartner發布報告指，以生成式AI的炒作周期（Hype Cycle）來看，即將跌入「泡沫化的低谷

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欄名 : 科技新知

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