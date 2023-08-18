報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」 行政人員版 2023/08/18 分享： 分享： 生成式人工智能（Generative AI）近來備受熱議，但此項技術的趨勢能否持續？近日市場調查機構Gartner發布報告指，以生成式AI的炒作周期（Hype Cycle）來看，即將跌入「泡沫化的低谷 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器 今日 3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器 林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相 2023/08/17 林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相 Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年 2023/08/17 Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 2023/08/16 SmarTone一機多號App 增「分身」保障主綫號碼 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 2023/08/16 Netflix測試電視電腦 遊戲串流服務Beta版 人工智能